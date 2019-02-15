İnegöl Kitap Günleri Kapılarını Açtı

İNEGÖL Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘İnegöl Kitap Günleri’ törenle kapılarını açtı. MODEF Fuar Alanında düzenlenen ve 15-24 Şubat tarihleri arasında açık kalacak olan kitap fuarında 115 yayınevi eserlerini İnegöllülere sunacak.İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği İnegöl Kitap Günleri fuarı, bugün düzenlenen coşkulu törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Akıl yayıncılık Organizasyon Şirketi işbirliğinde MODEF Fuar Alanında düzenlenen İnegöl Kitap Günleri Fuarında; 100’e yakın yazar, 115 yayınevi, 1 milyon kitap, konferanslar, söyleşiler ve imza günleri ile İnegöl halkı dolu dolu bir 10 gün geçirecek.

BİRÇOK ÜNLÜ YAZAR İLÇE HALKIYLA BULUŞACAK

İlçe halkına kitap okumanın önemini aşılamak, okuma yazma seferberliğine katkı sağlamak ve okur-yazar buluşmalarına öncülük ederek geleceğe hazırlanan çocuklara kitabı ve okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuar, 24 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Bu 10 günlük sürede her gün aralarında Ahmet Ümit, Kahraman Tazeoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hatice Kübra Tongar, Yavuz Bahadıroğlu, Ahmet Şimşirgil ve Ramazan Kurtoğlu gibi birçok güçlü kalemin yer aldığı ve herkesin yakından tanıdığı yazarlar ‘Yazar Buluşmaları’ kapsamında İnegöllülerle bir araya gelecek. Kitap Günleri etkinliği hafta içi 09:00-20:00 hafta sonu ise 10:00-20:00 saatleri arasında 10 gün dolu dolu yaşanacak. Fuarın açılış töreni bugün 10.00’da MODEF Fuar Alanında gerçekleştirildi. Açılışa; Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışa fuarın onur konukları yazarlar da eşlik etti.

“TARİHİMİZİ ANLAMANIN YOLU KİTAPLARDAN GEÇİYOR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış töreninde, selamlama konuşmasını Dr. Ramazan Kurtoğlu yaptı. Kurtoğlu konuşmasında, “Mensup olduğumuz dinin yüce İslam’ın ilk ayeti okudur. Bunu lütfen unutmayalım. Şanlı tarihimizi, Selçukluyu, Osmanlıyı anlayabilmenin yolu kitaplardan geçer. Sayın kaymakamımızın, sayın belediye başkanımızın bu etkinliğimizi düzenlemiş olmasını özellikle önemsiyorum. Belediyelerimizin, kaymakamlıklarımızın kitaplar üzerine yoğunlaşmasını Türk milletinin geleceği açısından oldukça önemli.”

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