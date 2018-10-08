İnegöl Kaymakamı göreve başladı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yeni göreve başlayan Kaymakam Şükrü Görücü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Şükrü Görücü, kardeşinin vefatı nedeniyle 1 hafta gecikmeli göreve başladığını söyleyerek, "İnşallah güzel hizmetlere vesile oluruz. Öncellikle İnegöl’e yabancı değiliz, yakından tanıdığımız bir ilçe. Önceliğimiz hemşehrilerimizin huzuru ve refahı için, bizden önceki arkadaşımızın devrettiği görevi daha ileriye taşımak olacaktır. Türkiye’nin değişik bölgelerinde görev yaptığım için dolayısıyla İnegöl’de de güzel hizmetlere vesile olacağız. Vatandaşlarımızın derdine her zaman olduğu gibi birinci elden hizmet etme fırsatlarımız olacak. İlçemize hizmet etmek isteyen herkesle hareket edeceğiz. Ben her şeyden önce gelişen, kalkınan bir İnegöl gördüğüm için daha da ileri gideceğine inanıyorum. Bunu da birlik ve beraberlik içerisinde götüreceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

