İnegöl Devlet Hastanesinde 1 milyon 100 bin hasta tedavi oldu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –İNEGÖL Devlet Hastanesi 2018 yılında, bir önceki yıla nazaran yaklaşık yüzde 10 artışla polikliniklerde 650 bin, acil hizmetlerde ise 450 bin kişi olmak üzere toplamda 1 milyon 100 bin kişiye şifa dağıttı. Bebek dostu, Anne Dostu, Yeni Doğan Dostu, Yalın ve Engelsiz Hastane unvanlarına sahip olan İnegöl Devlet Hastanesi, poliklinik hizmetlerinin yanı sıra Acil Serviste yaşanan yoğunlukla Türkiye genelinde birçok ili geride bırakıyor.

HER AY 91 BİN 500 KİŞİ HASTANEYE GİDİYOR

İnegöl Devlet Hastanesinde poliklinik hizmeti alarak ayakta tedavi gören hasta sayısının ortalaması yaklaşık 54 bin iken, acil serviste hizmeti alan aylık ortalama 37 bin 500 buluyor. Bu rakam ilçe nüfusunun 3’te birinden fazla kişinin her ay tedavi gördüğüne işaret ediyor.

YÜZDE 10 ARTTI

İnegöl Devlet Hastanesi 2018 yılında, polikliniklerde 650 bin, acil servis hizmetlerde ise 450 bin kişi olmak üzere toplamda 1 milyon 100 bin kişiye şifa dağıttı. 2017 yılında ise, polikliniklerden 600 bin, acil servisten ise 420 bin kişi hizmet aldı.

AMELİYATLAR ARTTI

İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat sayısında da yüzde 22’lik bir artış oldu. 2017 yılında 16 bin ameliyat yapılırken, 2018 yılında bu rakam 20 bin 500 olarak gerçekleşti.

DOĞUM ARTTI

Bebek dostu, Anne Dostu, Yeni Doğan Dostu, Yalın ve Engelsiz Hastane unvanlarına sahip olan İnegöl Devlet Hastanesinde doğum rakamların da yüzde 4’lük bir artış oldu. 2017 yılında 2 bin 900 doğum olurken, 2018 yılında 3 bin doğum İnegöl Devlet Hastanesinde yapıldı.