İnegöl'deki tek kanser uzmanının Bursa'ya atanmasına tepki

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’DA İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan tek Tıbbi Onkoloji Uzmanı Adem Deligönül’ün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne atanacağını öğrenen kanser hastaları bu duruma tepki gösterdi. İnegöl ilçesinde yaklaşık 850 kanser hastası, doktorun atanması halinde tedavi için 75 kilometre mesafedeki Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmek zorunda kalacak.

İnegöl ilçesindeki tek Onkoloji Uzmanı olan Dr. Adem Deligönül’ün, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne atanacağı haberi ilçedeki kanser hastalarını tedirgin etti. Doktorun Bursa’ya gitmesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 850’ye yakın kanser hastasının da Bursa’ya gitmek zorunda kalacağı belirtildi. Hastaların, tedavi için 75 kilometre yol gitmek durumunda kalması, dönüşte de aynı mesafeyi katedecek olması hastaların ve yakınlarının tepkisine neden oldu.

Doktorun ilçede tk doktor olduğunu ve hastalar tarafından çok sevildiğini söyleyen 62 yaşındaki Zeki Olüç, “İnegöl’de yaklaşık 850 kanser hastası var ve içlerinde iyi durumda olan bir tek ben varım. 3 yıl tedavi göreceğim. Vücudumda 36 dikiş var. Ama doktorum Bursa’ya gidiyor. Doktorumuzu tüm hastalar seviyor, bizlerle yakından ilgilenen biri. Yürüyecek halim yok ben Bursa’ya nasıl gideceğim. Bu bir aylık ya da iki aylık iş değil ki. Her geliş gidiş ayrı maliyet. Benim çoluk çocuğum yok ki, beni kim götürecek. Devletimize, Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; mağduriyetimizi giderin. Doktorumuz gİderse, negöl’deki kanser hastalarının durumu ne olacak. Öyle hasta var ki; tekerlekli sandalye ile gidiyor. Bu hasta oraya nasıl gidecek. Bursa'ya gitmemiz için taksi tutmamız gerekiyor. Git gel 300 lira. Bu parayı nasıl vereceğiz. 3 sene kemoterapi tedavisi görenler var. Bu tedavi devam edecek. Doktorun gitmesiyle tedavi gördüğümüz devlet hastanesindeki kemoterapi ünitesi de kapatılmış olacak. Biz ne yapalım, ölelim mi?” diyerek bu duruma tepki gösterdi.

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