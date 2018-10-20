İnegöl'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), ()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, hafif ticari araçtan sızan gaz nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Kaza, Bursa-İnegöl Karayolu üzerinde Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde, akşam saatlerinde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan Osman B. (32) yönetimindeki 16 KON 07 plakalı hafif ticari araca aynı istikametten seyir halinde olan Sedat B.(36) yönetimindeki 16 LYG 67 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle aniden duran 16 LYG 67 plakalı otomobile ise, yine aynı istikamette seyir halinde olan Yılmaz M. (31) yönetimindeki 16 F 5206 plakalı kamyonet çarptı. Kaza sonucu kamyonetin içinde yolcu konumunda oturan Yasin M. (45) yaralandı. Yaralı otomobille özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra Bursa'ya sevk edildi.

Kazanın etkisiyle hasar alan hafif ticari araçtan gaz sızıntısı meydana geldi. Yol, sızan gazdan dolayı tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından gaz sızıntısı kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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