İnegöl'de yangın

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Mesudiye Mahallesi Cami Sokak'ta Ali Durgun'a ait zemin kat dairede çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri yoğun uğraşlar sonunda söndürdü. Evde maddi zarar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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