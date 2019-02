İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, zehir taciri U.P.(32) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri aldıkları ihbar üzerine uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen U.P. isimli bir kişiyi teknik takibe aldı. U.P. aracıyla seyir halindeyken ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramada bir miktar metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. U.P.’nin evinde de arama yapan polis ekipleri, burada da bir miktar metanfetamin uyuşturucu maddesi budu. Evinde ve aracında yapılan aramalarda toplamda 30 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilen U.P. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen U. P.(32) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

