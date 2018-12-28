İnegöl'de uyuşturucu baskını

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),() - BURSA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnegöl Emniyeti ile müşterek olarak düzenlenen operasyonlarda, 1 şahıs yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, İnegöl KOM-Narkotik Grup Amirliği Ekiplerimiz, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince ve narkotik dedektör köpekleri ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik operasyonlarda;İnegöl ilçesinde farklı adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda; toplam 122 gram esrar, 50 adet ecstasy tablet ve bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.



Düzenlenen operasyonlar neticesinde yakalanan bir şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli mercilere sevk edildi.

FOTOĞRAFLI



