İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletli kurye kazaya karıştı. Kazada motosikletteki 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. 40 yaşındaki Ahmet Selami Derse yönetimindeki 33 BZS 13 plakalı hafif ticari araç, 20 yaşındaki Enes Can Berber yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen artçı konumundaki 20 yaşındaki Lütfullah Ergün yaralandı.

O sırada olay yerinden geçmekte olan İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin de kaza yerinde güvenlik önlemi alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Erçetin, durumu hakkında bilgi aldığı yaralı ambulansa alınana kadar olay yerinden ayrılmadı.

Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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