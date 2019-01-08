İnegöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, merkezdeki caddelerde oluşan buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yaparken, kırsal mahallelerde ise kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar, bazı kırsal mahallelerdeki yolların kapanmasına sebep oldu. Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak ve caddelerin buzlanmasını önlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan ilçede etkili olan kar yağışı, 08.01.2018 Salı tarihinde eğitime bir gün ara verilmesine sebep oldu.

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