İnegöl'de emniyet müdürü araç durdurup arama yaptı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA'nın İnegöl ilçesinde, “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi. Denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü Remzi Erçetin durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalara destek verdi.

İnegöl'de okul önlerinde alınan önlemler artırılıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü bu önlemlerinin yanı sıra ana yollarda öğrenci servislerini denetliyor. Öğrencilere emniyet kemeri taktırmayan evraklarında eksik bulunan sürücülere ise ceza yağdırdılar. Yapılan denetimlere katılan İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Remzi Erçetin, durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalara katıldı. Okul önlerinde resmi ve sivil ekipler bulunduğunu belirten yetkililer yapılan tüm şikayetlerin değerlendirildiğini okul ile ilişkisi olmayan kişilerin buralardan uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yapılan denetim ve kontrollerde MOBESE sisteminden yararlanıldığını açıklayan yetkililer yapılan tüm ihbarların özellikle değerlendirildiğini bu konudaki önlemlerin eğitim yılının sonuna kadar devam edeceğini açıkladılar..

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