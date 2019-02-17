İnegöl'de barakada yangın çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde boş alanda bulunan barakada yangın çıktı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yunus Emre mahallesinde meydana geldi.İçerisinde hurdaların bulunduğu barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa süre içinde yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken baraka kullanılamaz hale geldi..

Yangının kesin çıkış nedenini bulmak için soruşturma başlatıldı.

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