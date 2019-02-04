İnegöl'de asayiş uygulaması: 10 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),() - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içinde yapılan uygulamalarda ruhsatsız tüfek ve tabanca ile uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İnegöl'de huzur ve güvenin sağlanması adına son 1 haftada Emniyet ekiplerince yapılan uygulamalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 78 gram esrar, 43 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alındı.

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