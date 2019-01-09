İnegöl'de 9 Bin Vatandaşa 23 Milyon Yardım

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, 2018 yılında merkezi ve vakfın öz kaynaklarından olmak üzere 8 bin 952 haneye, toplamda 23 milyon 127 bin 441 TL ayni ve nakdi destek sağlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, gazetemize yaptığı açıklamada, İnegöl İlçe Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, 2018 yılında Vakfın öz kaynaklarından, İnegöl’deki ihtiyaç sahibi 6 bin 398 haneye 3 milyon 278 bin 237 TL, merkezi ödemelerle ise 6 bin 56 haneye 19 milyon 914 bin 371 TL yardım yapıldığını bildirdi.

ÖZKAYNAK YARDIMLARI

Yardımların ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisindeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olduğunu aktaran Kaymakam Şükrü Görücü, bu kapsamda 'Aile Yardımları' olarak nakdi ve ayni 3 bin 374 haneye 2 milyon 50 bin 668 TL, 'Yangın, Barınma ve Ev Yapımı' yardımları olarak 29 haneye 39 bin 500 TL ve 'Kömür Yardımı' olarak bin 735 haneye bin 746 ton kömür olmak üzere, toplamda 3 milyon 278 bin 237 TL yardım yapıldığını belirtti.

2018 yılı içerisinde 544 kişiye 'Genel Sağlık Sigortası' işleminin yapıldığını kaydeden Vakıf Başkanı Kaymakam Şükrü Görücü, "Ayrıca muhtaçlıklarına Vakıf Mütevelli Heyetince karar verilen, ödemesi ise merkezden yapılan yardımlardan olan, 'Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı' olarak bin 499 çocuğa 720 bin 695 TL, 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara' yönelik yardım programı kapsamında 274 kişiye 749 bin 925 TL, 'Muhtaç Asker Ailelerine' yönelik yardım programı kapsamında 110 kişiye 201 bin 25 TL, 33 'Muhtaç Asker Çocuğuna' ve 39 'öksüz yetime' 58 bin 900 TL, Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımından 605 haneye 957 bin TL, 2022 Sayılı Yaşlı, Engelli ve Engeli Yakını Aylığı kapsamında da 4 bin 44 kişiye 17 Milyon 192.022 TL aylık ödemesi yapılmıştır" dedi.

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