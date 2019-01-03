İnegöl'de 2018 yılında 39 Bin 235 Araca 10 Milyon TL Ceza

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –İNEGÖL Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ve Jandarma komutanlığı ekipleri, 2018 yılında yaptıkları uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere ceza yağdırdılar. 2018 yılında Polis ve Jandarma bölgesinde 291 bin 712 araç kontrol edilirken, 39 bin 235 araca 10 milyon 82 bin 440 TL ceza uygulandı. 8 bin 352 araç ise trafikten men edildi.

BÖLGE TRAFİK EKİPLERİ GÖZ AÇTIRMADI

2018 yılında İnegöl Bölge Trafik İstasyon Amirliğince yapılan trafik denetimlerinde toplam 205 bin 898 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda kural ihlalleri yaptıkları tespit edilen toplam 13 bin 421 sürücüye 3 Milyon 275 bin 671 TL trafik para cezası uygulandı.

MEN EDİLDİLER

Denetimlerde 253 sürücünün sürücü belgelerine geçici olarak el konulurken, eksiklikleri tespit edilen 6 bin 595 araç trafikten men edildi.

JANDARMANIN GÖZÜNDEN KAÇMADI

İnegöl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Timleri de yıl boyu sorumluluk bölgelerinde trafik uygulaması yaptılar. 2018 yılında yapılan denetimler de 65 bin aracın sorgulaması yapıldı. Kurallara uymayan araç sürücülerine toplam 1.2 milyon Lira ceza uygulanırken, 900 araç trafikten men edildi.

EMNİYET KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDIRDI

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılı boyunca gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

2018 yılında yapılan uygulamalarda 42 bin 615 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan ve eksikleri bulunan 857 Araç trafikten men edildi.Kurallara uymayan 20 bin 814 aracın sürücüsüne toplam 5 milyon 606 Bin 769 TL para cezası uygulandı.Kesilen cezalardan edilen paraların İç İşleri Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine gönderildiği öğrenildi.

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