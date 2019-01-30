İnegöl Belediyesi’nden “Emekçi Kadınlar” Fotoğraf Yarışması

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),() - İNEGÖL Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi İFSAD işbirliği ile “Emekçi Kadınlar” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmada dereceye giren ve sergileme alan fotoğraflar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kent Müzesinde açılacak sergiyle görücüye çıkacak.

İnegöl Belediyesi, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde farklı bir etkinliğe imza atıyor. Dünya Kadınlar Günü öncesi İFSAD (İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği) işbirliği ile fotoğraf yarışması tertip edileceği açıklandı. Başvuruları bugün başlayan “Emekçi Kadınlar” konulu fotoğraf yarışmasında son başvuru tarihi 25 Şubat olarak açıklandı.

Yarışmaya ilişkin Belediye Başkanı Alper Taban bugün belediye encümen salonunda açıklama yaptı. Yarışmanın jüri üyeleri olarak açıklanan İnegöl Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç, İFSAD Başkanı Erhan Çakır ve İFSAD önceki dönem Başkanı Resul Gümüş’ün de hazır bulunduğu açıklamada, yarışmaya ilişkin detaylar belirtilerek tüm vatandaşlar davet edildi.

KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL YARIŞMA

Encümen salonunda 15.00’da yapılan açıklamada konuşan Başkan Taban, “Bugün emekçi kadınlar konulu fotoğraf yarışmamızın duyurusunu yapmak üzere bir araya geldik. Biliyorsunuz 8 Mart tarihinde Dünya Kadınlar Günü kutlanmakta. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu organizasyonu gerçekleştirelim istedik. Tabi burada fotoğraf deyince şehrimizde öncelikli olarak İFSAD (İnegöl Fotoğraf Sanatçılar Derneği) geliyor. Onların değerli Başkan ve yöneticileriyle yaptığımız işbirliği neticesinde belediyemizin her türlü etkinliğinde istifade ediyoruz. Şehrimiz adına güzel fotoğraflar elde ediliyor” dedi.

15 YAŞ ÜZERİ HERKES KATILABİLECEK

Bu yıl Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle böyle farklı bir etkinliği gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Taban, “Tabi ki burada emekçi kadınların emeklerini ölümsüzleştirmek istiyoruz. Çalışan, emek harcayan, alın teriyle kazanç sağlayan tüm hanımefendilerin bu emeğini biz de fotoğraflarla ölümsüzleştirelim istedik. Burada tabi ki fotoğraf çekme becerisi olan, bunu hobi olarak gerçekleştiren ya da fotoğrafçılığı meslek olarak icra eden 15 yaş üzeri herkes yarışmamıza katılabilir. Başvurular 25 Şubat 2019 Pazartesi günü akşam 17.00’a kadar yapılabilir. Her yarışmacı en fazla 5 fotoğraf ile başvurabilecek. Başvurular Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimize yapılacak. Detaylı şartnameye de yine Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizden ve www.inegol.bel.tr adresimizden ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştu.

BİRİNCİYE 1500 TL ÖDÜL

Yarışmanın ödülleri ve jüri üyelerini de açıklayan Taban, “Jüri üyelerimiz olacak. Jürimizde; İFSAD Onursal Başkanı İbrahim Peynirci, yine Kültür Sosyal İşler Müdürümüz Önder Kılıç, beraberinde İFSAD Başkanımız Erhan Çakır ve İFSAD önceki dönem Başkanımız Resul Gümüş olacak. Burada elde edilen fotoğraflar da daha sonra müzemizde düzenlenen bir sergide yerlerini alacak. Yarışmamızın ödülleri ise 1’inciye 1.500 TL, 2’nciye 1.000 TL ve 32üncüye 500 TL olarak belirlendi. Ben tüm vatandaşlarımızı bu güzel etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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