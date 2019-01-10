İnegöl Belediyesi yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı

İNEGÖL Belediyesi, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmada zorluk çeken yabani hayvanlara destek olmak amacıyla ormanlık alanlara yem bırakıyor.

İnegöl Belediyesi, soğuk kış günlerinde doğada yaşam mücadelesi veren yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıyor. İnegöl İlçe Orman Müdürlüğü ve vatandaşların da destek verdiği çalışmada konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Doğadaki hayvanlara zorlu kış koşullarında onların da yaşam mücadelesine destek olabilmek, farkındalık oluşturabilmek adına buradayız. Gerçekten sahaya çıktığınızda bazı şeyleri daha iyi anlayabiliyorsunuz. Hava soğuk, kar epeyce birikmiş durumda ve Allah’ın yarattığı doğadaki diğer canlıların da yaşam mücadelesi devam ediyor. Onları da hiçbir zaman unutmamamız gerekli. Bizim kültürümüz de bunu öğütlüyor” dedi.

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