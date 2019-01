İnegöl Belediyesi sahipsiz hayvanlara desteği sürdürüyor

İNEGÖL Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme noktasında sorun yaşamamaları için doğaya yem bırakmayı sürdürüyor. Çalışmalar hakkında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, doğada yaşayan hayvanların da insan üzerinde hakları olduğunu belirtip, ‘’Hayvan dostu bir belediye olarak can dostlarımızın her zaman yanındayız’’ dedi.

İnegöl’de doğada yaşayan hayvanların kışın etkisiyle yem bulmada zorluk çekmemesi için İnegöl Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda doğaya belediyeye bağlı Veternr İşleri Müdürlüğü tarafından yem ve kulubener bırakılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi paylaşan İnegöl Belediye BAŞKANI Alper Taban, Hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini bilerek, “Hayvan dostu bir belediye olarak can dostlarımızın her zaman yanındayız. Can Dostlarımıza modern ve konforlu bir mekanda hizmet vermek adına Karalar-Halhalca Mahallesi yolu üzerinde doğayla iç içe, yeşillikler içerisinde Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizi konuşlandırdık. Tüm personelimizle yeni yerimizde hizmet vermeye başladık. Merkezimizde hem sokak hayvanlarına, hem de sahipleri tarafından terkedilen hayvanlara gerek barınak, gerekse aşı ve tedavi noktasında hizmet verilmekte. İnşallah yakın zamanda da bu güzel ve nezih merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. 7/24 can dostlarımız için hizmet veren Veteriner Müdürlüğümüz; 2018 yılı içerisinde hem Çözüm Merkezi, hem Cimer(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden olmak üzere merkezimize telefon ile gelen şikayetlerle birlikte toplamda 4859 şikayeti ivedi bir şekilde çözüme kavuşturmuştur” diye konuştu.

260 HAYVAN SAHİPLENİLDİ

Belediye’nin kurduğu Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nde ise 2018 yılında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik bilgi de paylaşan Başkan Taban, Taban, “Merkezimizde 350 kedi ve köpek kısırlaştırılarak, tüm aşıları yapılmıştır. Can dostlarımıza küpe ve çip takılarak alındıkları ortama bırakılmıştır. 185 köpek ve 75 kedinin sahiplendirildiği merkezimizde, bu konuda hayvan sever derneklerimizle özellikle Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği(İDOHA) ile irtibat halindeyiz. Merkezimizde can dostlarımıza ilk müdahale tarzında tedavi ile 1112 yumuşak doku ve ortopedi ameliyatı da gerçekleştirdik. Ayrıca yabani hayvanlara da merkezimiz kucağını açmaktadır. Bu manada şimdiye kadar çeşitli yabani hayvanların her türlü tedavisini de gerçekleştirdik’’ ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI