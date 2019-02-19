İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2018 yılı faaliyetlerini açıkladı

İNEGÖL Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2018 yılı içerisindeki faliyetleri hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, 2018 yılı içerisinde şehri rahatlatacak dinlenme mekanları, otopark alanları, çocuk parkları, koruluk alanları vb. sosyal donatı alanları oluşturarak İnegöl’e artı bir değer kattı’’ dedi.

İnegöl Belediyesi hizmet standartlarını daha da yukarılara taşıyarak, yaşamaktan mutluluk duyulan bir şehri ön plana çıkarmak için tüm personeliyle gece gündüz demeden hizmet seferberliğine devam ediyor. İnegöl’ün tüm güzelliklerini koruyup yenileme ve çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak hayallerdeki İnegöl’ü kurmanın uğraşısı içerisinde olduklarını belirten Başkan Taban, “Park ve Bahçeler müdürlüğümüz de tüm personel ve ekipmanıyla kentimize nefes aldıracak, kent görselliğine katkı koyacak ve yaşamaktan mutluluk duyan gülen yüzlerin artması için 2018 yılını dur durak bilmeden geçirdi. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde de bir bir önemli projeleri hayata geçireceğiz. Yeni dönemde yapılacak çok iş var. Vatandaşlarımızın mutlu bir şehirde yaşamaları adına elimizden gelen ne varsa yapacağız. Gönül belediyeciliği bizim hizmetlerimizin önsözü olacak. Tevazu, samimiyet ve gayret ile halkımızın her zaman yanında olacağız” dedi.

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