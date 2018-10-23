İnegöl Belediyesi'nden futbol kulüplerine destek

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),() - BURSA'NIN İnegöl ilçesinde belediye, amatör liglerde mücadele eden 13 İnegöl takımına yer aldıkları liglere göre toplamda 84 bin TL’lik destekte bulundu.

İnegöl Belediyesi, yeni sezon öncesi şehrimizde bulunan amatör spor kulüplerine destekte bulundu. Süper Amatör Ligde mücadele eden; Gençlergücü Spor Kulübü, Doğugücü Spor Kulübü, Kafkas Spor Kulübü ve Kurtuluş Spor Kulübü, 1. Amatör Kümede mücadele eden; Akhisar Spor Kulübü, Doğan Spor Kulübü, Osmaniye Spor Kulübü, Yenice Spor Kulübü, Alanyurt Spor Kulübü ve Karadeniz Güvenspor ile 2. Amatör Kümede mücadele eden Cerrah Spor Kulübü, Ilgar Spor Kulübü ve Mobilya Spor Kulübüne çekleri düzenlenen törenle verildi.

Süper Amatör Lig temsilcisi 4 kulübe 9’ar bin TL, 1. Amatör Küme temsilcisi 6 kulübe 6’şar bin TL ve 2. Amatör küme temsilcisi 3 kulübe 4’er bin TL olmak üzere toplamda 84 bin TL’lik katkı sağlandı.

13 KULÜBE DESTEK

İnegöl’de bu konuda herkesin taşın altına elini soktuğunu dile getiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “300 bine yakın nüfus projeksiyonuna sahibiz, hemen hemen bunun yarısının da genç nüfus olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla böyle olunca herkes taşın altına elini sokuyor, herkes fayda sağlamak adına adımlar atıyor. Belki verilen rakamlar çok büyük olmayabilir ama teşvik edici olur. Küçük de olsa kulüplerimizin nefes alması adına faydalı olabilir diye düşündük" ifadelerini kullandı.

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