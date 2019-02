İnegöl Belediyesi elektronik hizmet ağını genişletiyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()- İNEGÖL Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taban, E-Devlet uygulaması kapsamında belediyelerinin Bursa’da ilk sırada olduğunu ifade etti.

İnegöl Belediyesi, müdürlükleri aracılığıyla ilçe halkının her türlü istek, talep, beklenti ve sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu kapsamda en ileri teknolojik verileri kullanarak vatandaşların belediye hizmetlerinden en kolay şekilde yararlanabilmeleri adına faaliyetlerine aralıksız devam eden Bilgi İşlem Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde ortaya koyduğu hizmetler ile yeni nesil belediyecilik örneklerini en güzel şekilde ortaya koydu.

“ZİHİNSEL DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Son dönemlerde teknolojik anlamda yapılan yatırımların meyvesini almaya başladıklarını ifade eden Başkan Taban, “Bilgi İşlem Müdürlüğü personelimizin gayret ve azimli çalışmalarıyla belediyemiz kabuk değiştirmeye başladı. Bir bir yeni hizmetleri devreye sokarak özellikle zihinsel bir devrimi gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Bunu da inşallah el birliği ile gerçekleştireceğiz. Göreve geldiğimizden beri hep söylüyoruz daha güçlü bir sistem, ayakları yere daha sağlam basan bir sistem ve işlerin tıkır tıkır işlediği bir sistem. Bu noktada yeni nesil belediyecilik anlayışını daha da sistemli bir hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bunun içinde kurumsallaşarak bürokrasiyi azaltarak, vatandaşlarımızın işlerini daha da kolaylaştırarak, beraberinde elektronik dönüşüme, bilişime biraz daha ayak uydurarak hızlı hareket ediyoruz. Amacımız bir zihniyet dönüşümü. Bu zihniyet dönüşümünü, yenilenmeyi her an, her saniye ve her dakika yapıyoruz” dedi.

AKILLI ŞEHİR YÖNETİM PLATFORMU

Yeni bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadıklarını belirten Başkan Taban, “Bu anlayışla Belediyeyi değil, şehri yönet” sloganıyla akıllı şehir modelleri oluşturan Flexity’i hayata geçirdik. Universal Bilgi Teknolojileri firmasının sağladığı bu yazılımla, belediyemizin iş ve işleyişi yapay zeka ile güçlendirilerek daha aktif ve etkin bir yönetim sistemi haline dönüştürdük. Bu uygulama hakkında personelimizi de eğitimden geçirdik. Verilerin bir noktada toplanacağı e-masam uygulaması ile uçtan uca kesintisiz bilgi ve iş akışı sağlanmıştır. Ayrıca elektronik arşiv ve imza ile desteklenmiş yenilikçi “Birlikte Çalışma” aracı olan E-Masa uygulamasının web ve mobil çözümlerini kullanarak elektronik ve mobil imzası ile sistemde üretilen evrakları imzalama dönemine de geçiş yaptık.”

BİLGİ KÜLTÜR EVLERİNDE ‘PARDUS’ DÖNEMİ BAŞLADI

Gelecek vaat eden bir yazılım olan Pardus’u Bilgi Kültür Evlerinde kullanmaya başladıklarını belirten Taban, “Şehrin dört bir köşesinde hizmet vermekte olan ve geleceğin teminatı olan gençlerimizin tamamen ücretsiz olarak istifade ettiği Bilgi Kültür Evlerinde (BKE) yerli ve milli işletim sistemi olan Pardus kullanılmaya başlandı. Bilgisayar sistemlerimizde yerli ve milli dönüşüm kapsamında pardus işletim sistemleri; Süleymaniye, Mahmudiye, Orhaniye ve Akhisar Bilgi ve Kültür Evlerinde hayata geçirerek öğrencilerin kullanımına sunuldu. Hedefimiz 13 bilgi kültür evimizin tamamında bu sisteme geçmek. Ardından da kurumumuzda bulunan tüm bilgisayarlarda bunu devreye almaya çalışacağız” açıklamasında bulundu.

“E-DEVLET UYGULAMASINDA BURSA’DA İLK SIRADAYIZ”

Belediye olarak e-devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr üzerinde belediyenin mevcutta 5 olan hizmet sayısını 23’e yükselterek, Bursa’da bu hizmeti veren belediyeler arasında ilk sırada yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen Taban, “Bu doğrultuda bilişimi yakalamak adına kendimizi her zaman yeniliyoruz. Kurduğumuz sistemle tüm müdürlüklerimiz aynı dili ortak dili konuşur hale getirmenin uğraşısını veriyoruz. Yeni nesil belediyeciliğin tüm imkanlarını kullanma çabasındayız. Her bir yeniliğin hayata geçmesinden dolayı çok mutlu oluyoruz. Özellikle e-devlet kapısında hizmet sayılarımızı artırarak vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Şu an Bursa’da belediyeler arasında en fazla hizmet veren belediyeyiz. İnşallah yapacağımız çalışmalar ile e-devlette Türkiye’de en fazla hizmet veren belediye unvanını almak istiyoruz” dedi.

E-BELEDİYE UYGULAMASI YENİ YÜZÜYLE HİZMETE GİRDİ

Yeni nesil belediyecilik hizmetleri kapsamında belediyemize ait interaktif hizmetlerin 7 gün 24 saat sorgulama, borç öğrenme ve ödeme, talep, şikayet ve buna benzer bir çok hizmeti sağlayan E-Belediye uygulamasının yenileme çalışmalarını da tamamladıklarını belirten Taban, “ Yeni yüzüyle hizmete giren e-belediye uygulaması ile vatandaşlarımız artık belediye ile ilgili bilgi, belge, kayıt, sorgulama ve ödeme işlemlerini rahatlıkla yapmaya başladılar. Ayrıca uygulamanın 7 gün 24 saat interaktif hizmet platformu sayesinde vatandaşlar öneri, şikayet ve taleplerini belediyenin ilgili birimlerine anında iletip, takip işlemlerini izleyebilme olanağı da bulabiliyorlar. ebelediye.inegol.bel.tr adresinden ulaşılan e—belediye uygulaması ile vatandaşlarımız oturdukları yerden istedikleri hizmeti alma olanağına kavuşuyor” diye konuştu.

ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ YAYGINLAŞIYOR

Manifaturacılar Çarşısı, İki Kapalı Meydan, Sarraflar Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Uzun sokak, Belediye Başkanlığı Binası ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı çevresinde devreye alınan ücretsiz wifi bağlantı hizmetine son olarak Yeniceköy Doğa Sporları ve Turizm Merkezi(DOSTUM) ve Yeniceköy ek hizmet binasını da eklediklerini ifade eden Taban, “Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, vatandaşlarımızın ücretsiz, hızlı ve güvenli bir internet bağlantısı ile tüm dünyadaki gelişmelere anında ulaşabilmeleri için vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, bir kereye mahsus bahsi geçen bölgelerde herhangi bir mobil cihazdan kablosuz ağları aratıp, seçenekler arasından ‘İnegöl Belediyesi’ ağını tercih etmesi ve karşınıza çıkan sayfada yer alan kayıt formuna ad, soyad, doğum tarihi, TC. kimlik numarası ile cep telefonu numarasını yazarak gönder butonuna basması yeterli. Bu işlemleri tamamladıktan sonra açılan sayfada yer alan şifre bölümüne, cep telefonunuza gelen şifreyi yazarak tekrar gönder butonuna basıp internete bağlanabilirsiniz. Ücretsiz Wifi hizmetinin 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun" çerçevesinde, bu uygulamadan yararlanarak yasada belirtilen suçları teşkil edecek şekilde yayın ve paylaşım yapanların bireysel sorumluluk taşıyacaklarını hatırlamak isterim” açıklamasında bulundu.

İNEGÖL BELEDİYESİ EBYS İLE ARTIK DAHA HIZLI

Yönetim Bilgi Sistemleri ile uygulamaya geçen Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile de artık daha hızlı bir yönetim şekli sunduklarına vurgu yapan Başkan Taban, “Vatandaş odaklı, yani insan odaklı çalışmaya devam ediyoruz. Merkeze insanı yerleştirdik ve insana, insanlığa, vatandaşımıza daha hızlı nasıl çözümler üretebiliriz, onların bizlere ulaşmasını daha kolay nasıl sağlayabiliriz konusunda çalışıyoruz. Belediyeye gelmeden, oturduğu yerden çayını yudumlarken bizlere ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Artık kağıttan, basılı evraktan dijital ortama doğru geçiş yapıyoruz. Yine dijital ortama taşınan belgelerle hem iş süreçlerini hızlandırmış oluyoruz hem de beraberinde kırtasiye masraflarını da minimum düzeye indirerek ekstra iş yükünü de ortadan kaldırmış oluyoruz. Kağıt israfını önleyerek çevre temizliği ve insan sağlığına katkı sağlamış oluyoruz. Arşiv ve depolama anlamında da elektronik ortamda belleğinize bağlı. Fiziksel bir alana ihtiyacınız yok. Bunlar yaptığımız çalışmanın karşılığıdır. Ben zaman içerisinde daha da oturdukça bir kurum kültürüne dönüşeceğini ümit ediyorum. İnşallah elektronik belge yönetim sistemi gibi e-belediye ile e-devlet dediğimiz alanda da gerekli alt yapıyı oluşturduğumuzda en iyi şekilde kurumumuzu temsil edeceğiz.”

“DAHA DOĞRU VE İSABETLİ KARARLAR ALACAĞIZ”

Şehrimiz için daha doğru ve isabetli kararlar almaya çalıştıklarını belirten Taban, “Daha hızlı, daha seri, daha isabetli kararlar alan, eksikliklerimizi, vatandaş beklentilerini daha hızlı nasıl tamamlayabiliriz diye bu yazılım üzerinden vatandaşımızın bize iletmiş olduğu programlar üzerinden biz hangi ekibimiz nerede ne yapıyor, geçen hafta ne yaptı, vatandaşımız bize nasıl erişiyor ya da biz bu işlerin ne kadarını tamamladık, ne kadarı bekliyor gibi raporlar üzerinden çekebiliyoruz. Bu sistemin henüz yeni bir sistem olmasından kaynaklı muhakkak suretle çalışma arkadaşlarımızın bu işe entegrasyonu da kolay olmuyor. Çünkü tamamen artık sistem üzerinden artık bu bilgileri almamız gerekiyor. Bu entegrasyonu da Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün verdiği eğitimlerle aşmaya çalışıyoruz. Bir değişim ve dönüşümü yakalamaya çalışıyoruz. Şuna olan inancım tamdır, inşallah bundan sonraki süreçte de topladığımız bilgiler neticesinde şehrimiz için daha doğru ve isabetli kararlar alacağız. Bu kararlar neticesinde de bir şeylerin daha hızlı değiştiğini göreceğiz.”

Taban son olarak, “Yeni nesil belediyecilik kavramı içerisinde vatandaşlarımızın en kolay, en güvenilir ve en hızlı hizmeti almaları için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade eder, yapılan tüm bu hizmetlerimizin kurumumuza ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI