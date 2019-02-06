İnegöl Belediyesi araç filosunu genişletti

İNEGÖL Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nün araç filasunu genişletti. Bu kapsamda alınan Yükleyici iş makinası, greyder ve damperli kamyon Belediye Başkanı Alper Taban tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirerek modern bir İnegöl oluşturma adına hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, araç filosunu 3 yeni araçla güçlendirdi. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere yükleyici iş makinasını, greyder ve damperli kamyondan oluşan 2 milyon 800 bin TL’lik araç yatırımı, İnegöl Belediyesi şantiyesinde düzenlenen mini törenle kamuoyuna tanıtıldı.

MAKİNENİZ VARSA İŞ YAPABİLİYORSUNUZ

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün İnegöl Belediyesi şantiyesinde araç tanıtımı için bir araya geldik. İnegöl Belediyesi insan kaynağı yönüyle de makine parkuruyla da pek çok belediyenin var olmayan imkanlarına sahip bir belediye. Ama tabi bununla da yetinmeyerek verdiğimiz hizmet kalitesini, hacmini genişletmek adına hem insan kaynağımızı bir yandan eğitip donatarak bir yandan da araç parkurumuzu genişleterek günün şartlarına uygun işler üretmeye gayret ediyoruz. Belediyeciliğin asli faaliyetleridir alt yapı, üst yapı yapım işleri. Bunları da alet edevat ve araçlarla hayata geçiriyorsunuz. Örneğin kış aylarında bu gördüğünüz greyderlerle karları kürüyüp yolları açıyorsunuz. Makineniz varsa bunu yapabiliyorsunuz. Beraberinde taşınacak olan unsurları profesyonel kamyonlarınızla nakletmeniz gerekiyor, yükleyiciniz olması gerekiyor. Biz de çalışma arkadaşlarımızın fikirleri, önerileri doğrultusunda değerlendirerek bununla ilgili bir bütçe hazırlayarak alımlarımızı gerçekleştirdik Devlet Malzeme Ofisimizden” dedi.

DAHA HIZLI, DAHA KALİTELİ HİZMET

3 yeni iş makinesinin İnegöl Belediyesi’ne büyük oranda güç kattığını ifade eden Taban, “Hem zaman tasarrufunu bizlere sağlamış oldu, beraberinde kamyonların tonajları olsun, iş yapma kapasiteleri daha büyük olduğu için verimliliği de bizlere getirmiş oldu. Bir söz vardır; alet işler el övünür derler. Makinelerimizle inşallah daha hızlı, daha kaliteli işler üreterek sorunlarımızı bir bir bertaraf etmiş olacağız. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla doğru bir şekilde çalışacağız. Vatandaşlarımızı doğru şekilde dinleyip anlayacağız, kaynaklarımızı doğru kullanacağız. Şuanda burada yaptığımız tanıtım da aslında bir anlamda açılımı da kaynak kullanımının daha etkili kullanımıyla doğru orantılı olan bir konu. Yaşlı, sürekli arıza çıkaran makinelerle yapabileceğiniz üretim de ona göre olacaktır. Bu anlamda kaynaklarımızı da tasarruflu olarak, isabetli olarak harcayarak ihtiyaçlarımızı gidermiş olacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüz buradaki yükleyici iş makinasını, greyder ve damperli kamyonu inşallah kullanmış olacaklar. Ciddi de yekun tutan maliyetler. Yaklaşık 2 milyon 800 bin TL civarında 3 araç. Yine Park Bahçeler Müdürlüğümüz için bir tanker siparişi verdik. 18 tonluk ve yaklaşık 500 bin TL dolayında bir rakam. Ben bunlarla övünüyorum, çünkü bunlar bize lazım. Hayata geçirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

SORUNLARI BİLDİRİN, BERTARAF EDELİM

Taban, konuşmasının sonunda vatandaşların şehirle ilgili sorunları kendilerine bildirmelerini de isterken, “Vatandaşlarımıza bizi aramalarını söylüyoruz. Konforlu bir şekilde bize ulaşabiliyorsunuz. 153 hattımızı aradığınız zaman 5 saniye içerisinde telefonlarınızı cevaplıyoruz. Bize bildirimde bulunun biz de şehrimizin sorunlarını bir an önce bertaraf edelim. Vatandaşlarımız bize rahatlıkla güvenerek sorunlarını iletsin ve biz de hızlı şekilde bu sorunları çözelim. Belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

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