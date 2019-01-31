İnegöl Belediyesi 2018 yılında gerçekleştirdiği yardım miktarını açıkladı

İNEGÖL Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla geçtiğimiz yıl toplam 767 kişiye yardım gerçekleştirdi. Çalışma ile ilgili konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşı incitmeden yardımların yapıldığını ifade edip, ‘’Sosyal belediyeciliğin gerektirdiği tüm imkanları seferber ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarda bulunuyoruz’’ dedi.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere gerçekleştirdiği yardım miktarı açıklandı. Yardımlar kapsamında 767 kişiye maddi ve ayni yardım gerçekleştirildi. Konu hakkında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal belediye bilinciyle çalıştıklarını ifade ederek, ‘’Veren el ile Alan eli buluşturan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyoruz. Yaptığımız işin hassasiyetinin bilincindeyiz. Gerekli özen ve itinayı göstererek sosyal belediyeciliğin gerektirdiği tüm imkanları seferber ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarda bulunuyoruz. Bizler zamana bir izdüşüm, bir kelebek etkisi bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz’’ diye konuştu.

‘SURİYELİLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

İlçede yaşayan Suriyeli mültecilere kardeşlik kapsamında önem verdiklerini ve tüm ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılamaya çalıştıklarını belirten Başkan Tanab, ‘’Onlar bizim kardeşimiz. Onlara önem veriyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi 245 Suriye uyruklu aileye ramazan kolisi dağıtıldı. İhtiyaç sahibi 213 aileye 300 ton kömür olmak kaydıyla yakacak yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi 38 aileye diğer yardımlar diye adlandırdığımız adak, kurban, et bağışı; 25 aileye de ekmek fişi yardımı yapıldı. Gıda yardımlarını almaya gelemeyen, hastalık ve yaşlılık gibi durumları olan 41 ailenin market alışverişleri kendi istekleri doğrultusunda tarafımızdan yapılıp adreslerine teslim edildi. 20 aileye de ikiz bebek yardımı yapıldı” ifadelerini kullandı.

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