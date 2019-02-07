İnegöl Belediye Zabıtası çalışmalarını sürdürüyor

İNEGÖL Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 7/24 çalışma prensibiyle İnegöl halkının esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 2018 yılını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesinin bel kemiği olan Zabıta Müdürlüğümüz İnegöl halkının esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için 7/24 görevinin başında. Nitelikli ve donanımlı personeli ile çağın tüm gerekliliklerini yerine getirerek, etkin ve verimlilik esası ile şehrin her yerinde belediyenin gücünü göstermektedir” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Zabıta Müdürlüğünün 7/24 çalışma prensibi anlayışıyla tüm personeliyle İnegöl halkının her zaman yanında olmaya çalıştığını ifade eden Başkan Taban; “2018 yılı içerisinde gerek Belediyemiz Çözüm Merkezi’ne şahsen veya Alo 153 numaralı telefona bildirilen, gerek elektronik ortamdan gelen, gerekse zabıta personelinin görev anında tespit ettikleri şikayetler değerlendirilerek ilgili yerlere dağılımları sağlanmış ve sonuçları takip edilmiştir. Sonuç odaklı çalışma prensibiyle ilçemiz genelinde yapılan kontrollerde tespit edilen problemli hususlar da belediyemizdeki ilgili müdürlükler ile belediyemiz dışındaki ilgili kurumlara bildirilmiştir. Önceliğimiz vatandaş memnuniyeti. Tüm bu çalışmalarımızın nirengi noktası budur. Çözüm odaklı hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” açıklamasında bulundu.

KESİNTİSİZ VE ARACISIZ HİZMET

Belediyemizin 2018 yılı Flexcity yazılımı ile uygulamaya geçtiği Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile artık daha hızlı bir yönetim şekli sunulması kapsamında hizmet dağılımında bulunan saha elemanlarımıza söz konusu yazılım programının yüklendiği tablet verildiğini belirten Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi, gezici ekiplerin doğrudan belediyedeki sisteme bağlanarak işlem yapmasını sağlayan ve bu sayede iş akışını hızlandıran Mobil Belediyecilik uygulamaları kapsamında; Zabıta Müdürlüğü’nün 11 ayrı bölgesi için her bölge temsilcisine 1 adet tablet verdi. Zabıta Müdürlüğü, bu yenilikle birlikte GPRS ve 4.5G bağlantı alternatifleri ile sahada kesintisiz ve aracısız hizmet sağlamaya başladı. Bu sayede çalışmalarımız hız kazanarak, daha etkili ve verimlilik sağlandı.”

“DENETİMLERİMİZ ANİDEN VE ZAMANSIZ OLARAK YAPILIYOR”

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden denetim ekibinin ilçe genelinde farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri aralıksız denetlediğini belirten Taban, “Bu denetimlerde başta İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmak üzere halk sağlığı, iş yeri temizliği, etiketleme, fiyat tarifeleri ve ilgili kurumlarca verilmesi gereken izin vb. özelliklere bakılmakta. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 6323 adet denetim yapılmış olup, kurallara uymadığı tespit edilen işyeri müstecirleri hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. İzin almadan açılan veya tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen ruhsatını almayan veya uyarılmalarına rağmen ruhsata aykırı faaliyet göstermeye devam eden 83 adet işyeri, gerekli yasal süreç izlendikten sonra mühürlenerek faaliyetine son verildi.”

ZABITA TEŞKİLATI’NIN 192’İNCİ YILI KUTLANDI

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192’inci yılı dolayısıyla, büyük bir özveri ile görevlerini yapan Zabıta personeli ile bir araya gelerek Zabıta Haftasını kutladıklarını belirten taban, “ Bu zor ve meşakkatli görevi en iyi şekilde yerine getirmek için büyük bir özveriyle çalışan zabıta kardeşlerimizi canı gönülden kutlar, bugüne kadar bu güzel teşkilatta görev yaparak emekli olan Zabıta abilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, ahirete intikal edenlere ise Allahtan rahmet diliyorum. Şu an bu onurlu görevi fiilen yürütmeye devam eden tüm arkadaşlarıma da hayırlı ve başarılı hizmetler yapmalarını temenni ediyorum” dedi.

413 İŞYERİ RUHSAT

9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında İlçemizde bulunan tüm işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü yapılmaktadır diyen Taban; “2018 yılında 349 Sıhhi İşyeri, 37 Gayrisıhhi İşyeri, 27 Umuma Açık İst. ve eğlence yeri olmak üzere toplam 413 işyeri ruhsatlandırıldı. Bunun yanı sıra yine 9207 sayılı yönetmelik kapsamında Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin bir kısmına; başvuru veya yapılan denetimler çerçevesinde 7 adet mes’ül müdürlük belgesi verildi.”

KALDIRIM İŞGALLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Yaya yollarına koyulan reklam tabelaları, dubalar ve her türlü nesneler tespit edilerek kaldırılmaktadır diyen Taban; “05.12.2014 tarih ve 318 sayılı kaldırım işgalleri konulu belediyemiz meclis kararının 02.02.2015 tarihinde uygulamaya geçmesiyle birlikte kaldırım işgallerinin önlenmesi için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Kaldırım işgalleri bizim kırmızı çizgimiz. Kaldırım işgallerine kesinlikle izin verilmeyecek. Şehrimizin kaldırım işgali diye bir sorunu bulunmamakla beraber özellikle konunun hassasiyeti bakımından esnaflarımızdan bu konuda duyarlılık beklediğimizi de özellikle belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

AÇIK VE SEYYAR SATIŞA KESİNLİKLE İZİN VERİLMEYECEK

Açıkta ve seyyar olarak satışa sunulan gıda maddelerinin denetiminin yapılarak, seyyar satışın önlenmesine yönelik çalışmaların da aralıksız devam ettiğini belirten Taban; “Bu şekilde kayıtsız faaliyet gösteren seyyar esnaflar takip ve tespit edilerek gerekli cezai işlemler yapıldıktan sonra faaliyetten men edilmiştir. Halk sağlığını tehlikeye düşüren açık ve seyyar olarak satış yapanlara kesinlikle izin verilmeyecek” dedi.

DİLENCİLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Taban ayrıca, “İlçemizde dilencilik yapmak suretiyle halkın inanç ve duygularını istismar eden dilencilerle mücadele edilmek suretiyle ilgili kanun çerçevesinde ceza-i işlem uygulanarak, bu tür faaliyetler önlenmeye çalışılmıştır” dedi.

PAZAR YERLERİNE KONTROL VE DENETİM

İlçemizde haftanın her günü semt pazarı kurulmaktadır diyen Taban; “Pazarlarımızda sürekli denetim ve kontrollerimizi yapmak suretiyle kurallara uymayan esnafları ikaz etmek veya yaptırım uygulayarak semt pazarlarımızın nizam, intizam ve esenliği sağlanmaktadır. Bunun yanında Akhisar, Huzur ve Baykoca Mahallelerinin kullanımına sunulan Akhisar Yeni Kapalı Semt Pazarının yerleşim için kura çekimi yapıldı. Pazarda yer alacak 110 esnafın yeri, yapılan kura çekimiyle belirlendi. Bu doğrultuda kira yöntemi ile pazarcı esnaflarının yerleşim düzeni sağlanarak, söz konusu Pazar faaliyete geçmiştir. Ayrıca Mahmudiye Mahallemizde Pazartesi günleri kurulan Pazartesi Pazaryerinde vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde alışverişlerini yapmaları için söz konusu pazaryeri etrafında uygunsuz bir şekilde araç parkı yapanlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bu ihlalleri önlemek için Müdürlüğümüze bağlı ekipler ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle pazar civarında bulunan Zafer Caddesi ve Tetik Sokak üzerinde denetim ve uygulama yapılarak kurallara uymayan araç sürücülerine gerekli yasal işlem uygulanmıştır” şeklinde konuştu.

TRAFİK SORUNUNA AKILLI ÇÖZÜMLER

İnegöl Belediyesi’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde projelendirdiği ve şehrin ana arterlerinde yaşanan trafik sorununa en az yüzde 20 oranında çözüm getirmesi hedeflenen Akıllı Kavşak uygulamalarını hayata geçirdiklerine vurgu yapan Taban, “İlk AVM kavşağında uygulanan akıllı kavşak daha sonra Belediye Meydanı ile Adliye Kavşağında uygulandı. Söz konusu akıllı sinyalizasyonlu kavşak çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşanan trafik sorunlarında büyük oranda çözüme ulaştığı gözlemlendi. Ayrıca Belediyemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan istişareler sonucunda İnegöl’de trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Nuri Doğrul Caddesi (Bankalar Caddesi) ve İstiklal Caddesi (Sani Konukoğlu Camii Yanı) trafik akışını hızlandırmak adına dikey parklanma uygulamasına son verildi. Caddeler üzerinde yola paralel olarak yatay parklanma uygulamasına geçilmiş olup, söz konusu caddedeki trafik yoğunluğu azaltılarak, trafik akışı hızlandırılması sağlandı.”

“YARDIMA MUHTAÇ VE DÜŞKÜNLERİN YANINDAYIZ”

Zabıta Müdürlüğünün düşkün ve muhtaç kişilere yönelik yardımlarının olduğunu da belirten Taban; “Bu anlayışla yardıma muhtaç ve kimsesiz çocukların, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte Çocuk Esirgeme Kurumlarına, şiddete maruz kalmış kadınları Kadın Sığınma Evlerine, yaşlı bakıma muhtaç vatandaşların ilgili Huzur Evlerine sevkleri sağlanmıştır. Bu kapsamda 53 kimsesiz vatandaşın ilgili kurumlara nakli gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa-Ankara karayolu Mezitler bölgesinde yolda kalan özellikle ağır tonajlı araç sürücüleri ve diğer mağdur olanlara ekiplerimizce yaklaşık 500 kişilik kumanya dağıtılmıştır.”

Taban son olarak; “Günümüzde şehirlerin marka değerleriyle öne çıkarak birbirleriyle yarıştığı bir ortamda İnegöl’ümüzü her açıdan istenilen seviyeye getirmek için belediyemiz tüm imkanlarını kullanarak adeta bir hizmet seferberliği örneği sunmaktadır. Bu anlayışla halkımızın memnuniyetini öncelikli görerek hizmet ağımızı şehrimizin dört bir tarafına yayarak 7/24 gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. İnşallah onları da hep birlikte yapacağız” dedi.

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