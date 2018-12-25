İnegöl Belediye Başkanı Taban'ın kayınpederi toprağa verildi

İNEGÖL Belediye Başkanı Alper Taban'ın, dün vefat eden kayınpederi Abidin Kazimler (70) toprağa verildi.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın kayınpederi Abidin Kazimler, Kemalpaşa Mahallesi Yeşilbursa Caddesinde evinde dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalbi duran Kazimler'e ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakıma alınan Kazimler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazimler'in cenazesi, Burhaniye Camii’inde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa vedildi. Cenazeye, Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa eski milletvekilleri Sedat Kızılcıklı ve Hüseyin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başşsavcı Alper İnanç, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri, CHP İlçe Başkanı Necmi Demir, iş insanları ve odalar ile dernek başkanları ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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