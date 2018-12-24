İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kayınpederi vefat etti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesi Belediye Başkanı Alper Taban'ın kayınpederi Abidin Kazimler (70) fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kemalpaşa Mahallesi Yeşilbursa Caddesinde ikamet eden Abidin Kazimler, öğle saatlerinde fenalaştı. Kalbi duran yaşlı adama ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerk yoğun bakıma alınan Kazimler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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