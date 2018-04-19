İMO Bursa Şube Başkanı Albayrak'tan ulaşım sorununa çözüm önerileri

Gürkan DURAL/BURSA,() - İNŞAAT Mühendisleri (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Bursa'daki ulaşım sorununa değinip, "Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin kaydırılarak, zirve saat trafiğinin sabah 07.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatlerine yayılmalıdır" dedi.

İMO Bursa Şubesi 16. Dönem Yönetim Kurulu; yeni deprem yönetmeliği, kentsel dönüşüm, ulaşım, üyelerinin mesleki sorunları ve inşaat sektörüne dair açıklamalarda bulundu. . Yeni deprem yönetmeliğine ilişkin bilgiler veren Başkan Albayrak, "Yeni yönetmeliğimizin getirdiği kurallara göre bir diğer önemli durum da en kötü zemin yapısına sahip arsada (gerekli önlemler alınmak kaydıyla) 7 metre irtifayı geçmemek üzere bina yapılması mümkün olabilecek. Eski binaların yeni yönetmeliğe uydurulması kuralının inşaat sektöründe sıkıntı yaratacağını da belirtmek isteriz. Ancak can güvenliği söz konusu olduğunda bu sıkıntılara katlanılması gerekiyor. En düşük C25 kalitesinde beton kullanımının öngörüldüğü yeni yönetmelikte beton dökümü sırasında vibratör kullanımı zorunluluğu açıkça yazılmış. En küçük kolon boyutu artık 30 cm olarak belirlendi" dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BAŞLANILAN NOKTANIN DA GERİSİNDEYİZ”

Kentsel dönüşüme ilişkin sorunlara da değinen Albayrak, "Büyük hayallerle atılan adımlar; sürecin doğru kurgulanamamasından dolayı maalesef başlanılan noktanın da gerisinde. Kentsel dönüşümün yık-yap anlayışından çıkması gerekmektedir. Zira ülkemizin ekonomik durumu göz önüne alındığında tüm binalarımızı yıkıp yeniden yapmak yerine güçlendirerek de depreme dayanıklı hale getirmek mümkündür" diye konuştu.

ULAŞIM SORUNUNA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ulaşım konusunda ise bir takım çözüm önerilerinde bulunan Albayrak, "İnsanların doğdukları şehirde yaşamalarını sağlayacak, istihdam, eğitim, sağlık vb. tesisleri kurmak ve dolayısıyla iç göçü önlemek en etkin ve kalıcı çözümdür. Yayalaştırma yapılarak kent merkezine özel araç girişi kısıtlanmalıdır. Ulaştırmada talep yönetimi olarak adlandırılan sistemle sabah ve akşam zirve saatlerde yaşanan aşırı yüksek ulaşım talebine başka bir çözüm olarak mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin kaydırılarak, zirve saat trafiğinin sabah 07.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatlerine yayılmalıdır" açıklamasını yaptı.

FOTOĞRAFLI