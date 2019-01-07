İMO Başkanı Turanbayburt: Adana’nın kent içi trafik ve ulaşım sorunu büyüyor

ADANA,()- İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi, önümüzdeki üç aylık sürecin Adana’nın sorunlarının tartışıldığı ve çözüm yollarının arandığı bir zemin yaratılması yönünde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Hızlı ve çarpık gelişen bir şehir olan Adana’nın kentleşme sürecini sancılı yaşadığını ifade eden Turanbayburt, “Bunun sonucu olarak çözüm bekleyen çok sayıda sorun bulunmaktadır ki bunların başta gelenlerinden biri kent içi trafik ve ulaşım sorunudur. Konuyla ilgili pek çok kez önerilerimizi dile getirdiğimiz basın açıklaması, panel, söyleşi, sempozyum, kongre tarzı çalışmalarımız oldu. Şube Teknik Komisyonumuzda sorun, detaylarıyla pek çok kez değerlendirildi” dedi.

ADANA ULAŞIM ANA PLANININ ÖNEMİ

En can alıcı noktanın geçmişten gelen plansızlığın da etkisiyle, sorunların çözümünün çevre düzeni planı, nazım imar planı, sakınım planı ve uygulama imar planları ile uyum, koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde oluşturulan Adana Ulaşım Ana Planı çerçevesinde yapılmaması olduğuna dikkat çeken Turanbayburt, “Sorunlar üzerine köklü çözümlerle gidilmeyip acil eylem planıyla hareket edildiği müddetçe köprü, alt üst geçit, kavşak düzenlemeleri bir fayda sağlamayacaktır. Köprü, üst geçit, kavşak düzenlemesi yapılmamalı demiyoruz; vurgulamak istediğimiz ulaşım planı dahilinde, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri değerlendirerek, toplu taşımayı teşvik eden çözümler çerçevesinde, bütünlükçü bir anlayışla yapılmasıdır. Ayrıca aceleyle karar verilen estetik yoksunu çalışmalar kent kimliğimize zarar vermektedir. Örneğin, kimi üst geçit çalışmalarında estetik kaygı gözetilmediği düşüncesindeyiz” diye konuştu.

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