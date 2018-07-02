İmecik Yörük şenlikleri yapıldı

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Korkuteli'nde bu yıl 15'incisi düzenlenen Beydağları İmecik Yörük Şenliklerine katıldı.

Antalya ve çevre illerden çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği şenliklere, Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Ak Partili Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yayla şenliklerinde konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın dünya cenneti bir şehir olduğunu belirterek, yazıyla kışıyla, sahilleriyle, dağlarıyla, her şeyden önemlisi vatanını milletini seven, çalışkan insanlarıyla çok güzel ve özel bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

İmecik Yaylası'nda 900 yıldır Türklerin yaşadığına ve Antalya'nın 811 yıl önce fethedildiğine dikkati çeken Vali Münir Karaloğlu, "Gıyaseddin Keyhüsrev Torosları, Beydağlarını güvende hissetmesiyle 1207 yılında Antalya'yı fethetti. Fetih ile birlikte 811 yıldır Antalya Türk ve İslam toprağı. İşte Toroslar'da, Beydağları'nda İmceik'te Yörükler var oldukça, Yörük kültürü var oldukça, siz değerli kardeşlerimiz, vatansever insanımız var oldukça, bu topraklar kıyamete kadar Türk ve İslam toprağı olmaya devam edecek" dedi.

Antalya'nın Türk ve İslam yurdu olarak kalabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Münir Karaloğlu “Kültürümüzü, örfümüzü ve geleneklerimizi kaybetmeliyim, inancımızı ve imanımızı azaltmayalım. Eğer bu özelliklerimiz devam ederse biz burada kıyamete kadar kalmaya devam edeceğiz. Bu yayla şenliklerinin, Yörük şenliklerinin de kültürümüzün muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere nakledilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için İmecik muhtarımızı, İmecik Derneği Başkanını ve 15 yıldır bu toyu, şenliği ısrarla devam ettiren ağamızı kutluyorum. Daha güzel ve büyük şenliklerde buluşmayı temenni ediyorum" dedi.

Yörük kültürünün coşkuyla yaşatıldığı ve 3 gün devam eden şenliklerde, Saruhan Kardeşler, Neslihan Yılmaz, İlyas Manav, Samet Bozan ve Mustafa Yıldızdoğan da konser verdi.

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