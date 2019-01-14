İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan ve Yönetimi İskenderun’da

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet Hatay'ın İskenderun ilçesini ziyaret etti.İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyeleri İskenderun Petek Mutfak da düzenlenen toplantıda, oda üyeleriyle bir araya gelerek Türkiye ve bölgedeki sektörün durumunu konuştu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyerek görüş ve çözüm önerilerini anlattı. Başkan Kıran “Siz üyelerimizin de desteğiyle yeni dönemde Deniz Ticaret Odası'nda değişim ve yenilenmenin öncüsü olacağız. Hedefimiz Denizcilik Sektörünün bütün paydaşlarını kapsayacak ve temsil edecek bir yönetim anlayışı içinde olmaktır” dedi. Başkan Tamer Kıran ve heyeti program çerçevesinde ziyaretlerini Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Limakport İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy’a yaptı.FOTOĞRAFLI