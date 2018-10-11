'İmar barışında, sanayiciler için düzenleme yapıldı'

BURSA,()-BURSA OSB Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Özenalp, “Yoğun çalışmalarımız ve emeklerimiz sonrasında, imar barışı kanununun sanayicilerimiz yararına değiştirilmesini sağladık. Hayırlı olsun” dedi.

BOSB Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen toplantıda, sanayi bölgelerindeki imar barışı konusunun son durumu ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıya Bursa OSB Denetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği Genel Başkanı Ahmet Özenalp, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Başkanı Abdullah Bayrak başta olmak üzere çok sayıda firma yetkilisi katıldı.

Bursa OSB Denetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği Genel Başkanı Ahmet Özenalp, “Yoğun çalışmalarımız ve emeklerimiz sonrasında, imar barışı kanunun sanayicilerimiz yararına değiştirilmesini sağladık. Hayırlı olsun” dedi. Özenalp şöyle devam etti: “Yasa çıktığında, biz de Organize Sanayi Bölgelerinin kırk yıllık birikmiş sorunlarını çözeceğini düşünerek umutlanmıştık. Bunun üzerine konuyu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) nezdinde değerlendirmeleri için Bursa olarak OSBÜK’ e bildirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan imar barışının, bazı tanımlamalar düzeltilmezse sanayi bölgelerine hiç bir faydası olmayacağını söyledik. Kanun tebliğ edildikten sonra itirazlarımızı yaptık ve kamuoyu oluşturma adına çalışmalarımıza başladık. Güzel bir ekip kurduk, iyi bir şekilde çalıştık, sanayicimizin yararına olabilecek düzenlemeleri belirledik ve raporumuzu Bakanlığa sunduk. OSBÜK ve OSB’lerimizin uzun teknik ve hukuki çalışmaları sonucu tebliğ değişti. Yapılan ikinci düzenleme ile sanayicilerimizin yararına değişiklikler yapıldı.”

“Umuyorum ki yapılan bu değişikliğin bölgemizdeki imara aykırı yapıların sorununu çözeceğini düşünüyorum” diyen Özenalp şunları söyledi: “OSB’lerde imara aykırı yapı olarak adlandırılan yapıların yüzde 90’ından fazlası sundurma tipi yapılar oluşturmaktadır. Bunların birçoğu yükleme ve boşaltma alanı olarak yapılsa da bazıları ise depolama alanı olarak da kullanılmaktadır. Bu sanayicimiz için ciddi bir sorundu. Ancak yoğun girişimlerimiz sonrasında imar barışı kapsamında çıkarılan ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’a ilişkin tebliğde 20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete ile duyurulan değişiklikle, imar barışı iki kademeli düzenlendi. Bu değişikliklerin birincisi yapı kayıt belgesi, ikincisi de tapu ve şerh konusu oldu.”

SANAYİCİMİZ DÜZENLEMEYİ İYİ DEĞERLENDİRMELİ

Özenalp, “Başvurunun süresi bittikten sonra, yapıya aykırı olan yerler tespit edilerek ya yıkımı yapılacak ya da adli soruşturma açılacak. Dolayısıyla sanayicimizin yararına olan bu düzenlemenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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