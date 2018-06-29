İmar barışına 21 günde 5 bin 500 kişi başvurdu

SAMSUN,() - İLKADIM Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamuoyunda “İmar Barışı” olarak bilinen yeni imar yasası, yürürlüğe girmesi üzerine İlkadım Belediyesine 21 günde 5 Bin 500 vatandaşın başvuruda bulunduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Çevre Yatırımları Açılış Töreninde ‘İmar Barışı için 8 Haziran'dan itibaren resmen başlayacak başvuruların 31 Ekim'e kadar devam edeceğini’ açıklamasının ardından İlkadım Belediyesi Emlak Servisinde yoğun mesai yapıyor.

Günde 200’ün üzerinde vatandaşın İmar Barışı için başvuruda bulunduğunu söyleyen Başkan Tok, “8 Hazirandan itibaren 5 bin vatandaşımız İmar Barışı için belediyemize başvuruda bulundu. Belediyemize gelen vatandaşlarımıza Emlak Servisimizde gerekli bilgiler personelimiz tarafından veriliyor. Bunun dışında düzenlemeden yararlanmak isteyen yapı sahipleri, İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilir ve imar barışı başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilirler. Ayrıca vatandaşlarımız Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden de bilgi alabilmektedir” diye konuştu.

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