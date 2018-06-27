İmar barışı ITSO'da anlatıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerince, İmar Barışı uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Isparta Ekonomi Kampüsü'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Meclis Başkanı Osman Şahlan, Belediye İmar Müdürlüğü yetkilileri, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve ilgili oda yetkilileri ve üyeleri katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, İmar Barışı uygulamalarında vatandaşların doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. İmar Barışı'nın çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Borca, "Bilgilendirme açısından merkez ve köylerde toplantılarımızı düzenledik. İmar Barışı'ndan yararlanan vatandaşlarımız bütün abonelik imkanları ve diğer imkanlardan da yararlansınlar. Başvuralar oldukça fazla şu ana kadar 1500'e yakın bilgi almak isteyen vatandaşımız bize müracaat etti. Konunun detaylarını tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.

ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen de İmar Barışı'nın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"TBMM'de Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kabul edildi. Kabul edilen kanunlar İmar Barışı'na ilişkin düzenlemeleri de içeriyor. İmar Barışı için 8 Haziran'dan itibaren resmen başvurular başladı. 31 Ekim'e kadar da devam edeceği açıklandı. İmar affından yararlanacak çok sayıda vatandaş olduğunu biliyoruz. Önümüzde 4 ay gibi kısa bir süre var. Bu konuda vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılacak uygulamayla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'müzün yetkilileri detayları ve teknik konuları bizimle paylaştı. İmar Barışı sayesinde birçok yapımız kayıt altına alınacak. Vatandaşlarımızın da bu kanundan faydalanması kendi menfaatlerine olacaktır."

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