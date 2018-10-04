İmamoğlu’na dev yatırım

ADANA,()-ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, İmamoğlu ilçesine hayati önem taşıyan ve Cumhuriyet tarihinden bu yana ilçeye yapılan en büyük yatırımlardan biri olan altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kendi öz sermayesiyle yaklaşık 120 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattının 105 kilometresini 1 yıl içerisinde tamamlayan ASKİ ekipleri, kalan mesafeyi de yılbaşından önce bitirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında kanalizasyon hattı için 300’lük ve 600’lük, yağmur suyu hattı içinse 400’lük ve 1400’lük arasında değişen ebatlarda boru kullanılıyor.

Çalışmanın tamamlandığı bölgelerde Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri sıcak asfaltlama yaparak ilçenin yol sorununu da çözmüş oluyor. Çalışmanın sona ermesiyle birlikte İmamoğlu'nun altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak.

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