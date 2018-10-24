İmam hatipten Erasmus rekoru

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - MANAVGAT Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin, 2016 Eylül ayından itibaren 8 Erasmus plus projesi başarılı bulunarak hibe almaya kazandı.

Avrupa Birliği'nin farklı ülkelerdeki okullar arasındaki eğitim, öğretim, gençlik ve spor konularında 2014 yılında başlatılan Erasmus plus uygulamasına başvuran Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 8 projesi başarılı bulundu. İmam Hatip Lisesi'nin ilk projesi 2016 yılında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirildi. Dijital Eğitim ve Enternasyonelleşmede Model Okul isimli projeyle, eğitim personelinin yurtdışı eğitim faaliyeti kapsamında üç öğretmen, İspanya'nın Madrid kentinde 'Okulumuzu daha enternasyonel hale nasıl getirebiliriz' konulu uluslararası proje yazma eğitimine katıldı. 5 öğretmen ise 2016 Mayıs ayında Barselona'da 'Okulumuzu daha dijital hale nasıl getirebiliriz' konulu 7 günlük eğitim aldı.

Aynı yıl Finlandiya Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Finlandiya, Romanya, Portekiz, Türkiye ve Polonya'nın ortak yer aldığı 'Dijital -Eleştirel Okuma ve Eleştirel Düşünme' konulu projede iki yıl boyunca 13 öğrenci ve 10 öğretmen Finlandiya ve Portekiz'de 5 gün süren eğitimlere katıldı. 2017 yılında ise Türkiye Ulusal Ajansı'nın hibesiyle '5Ö Okulu (Öğrenen Öğretmenlerle Öğrenmeyi Öğrenen Öğrenciler' isimli projede 7 öğretmen Portekiz'in başkenti Lizbon'da 'Yenilikçi öğretim metotları ve eğitimde yapılandırıcı yaklaşım' konulu 7 günlük eğitme katıldı. Aynı yıl Hollanda Ulusal Ajansı'nın hibesiyle 'Enjoy the Scholl' isimli öğrencilere sağlıklı yaşam ve spor bilinci kazandırmayı hedefleyen projesi 2019'a kadar sürecek.

Bu yıl da okulun dört yeni projesi Finlandiya, Polonya, Norveç ve Macaristan ulusal ajansları tarafından başarılı bulunup hibe almaya hak kazandı. 'Aktif vatandaşlık', 'Kültürel Miras', '3e turizm' ve 'Plastik kirliliği' başlıklı projeler kapsamında iki yıl içinde yaklaşık 54 öğrenci yurtdışına gitme ve eğitim alma şansı elde etti.

Projelerin koordinatörü İngilizce öğretmeni Zühal Boroğlu, bu projelerin Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin vizyon ve misyonuna önemli katkısı olduğuna inandıklarını söyledi. Yeni projeler için de çalışmalarının okul ekibiyle birlikte sürdüğünü belirten Boroğlu, “Okul yönetimi olarak, öğrenci ve öğretmenlerimizin sosyal iletişim, yabancı dil ve akademik becerilerini geliştiren bu tür projeleri önemsiyor ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

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