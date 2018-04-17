İmam Hatip Okulları futbol turnuvası sona erdi

MERSİN, () - MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi ile Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen 'İmam Hatip Okulları Futbol Turnuvası’ sona ererken dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları törenle verildi.

Akdeniz Belediyesi 3 Ocak Mahallesi Futbol Sahası’nda düzenlenen madalya ve kupa törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye Ata Sporları Konfederasyon Başkanı Hacı Sürmeneli, İl Milli Eğitim Müdürü Âdem Koca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Âdem Şimşek, Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kulübü Başkanı Nas, geçen yıl kurulan kulüp bünyesinde, 24 antrenör tarafından 14 farklı branşta spor eğitimleri verdiklerini belirtti, amaçlarının gençlere ve çocuklara Ata sporlarını sevdirmek olduğunu dile getirdi.

Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Pamuk ise, Akdeniz’in, yoğun göç alan ve genç nüfusun ağırlıklı olduğu bir ilçe olduğunu söyledi. Pamuk, bu nedenle gençlere spor alanları sağlanması, alternatif spor branşlarına yönlenmelerinin önemli olduğunu belirterek, "Belediye olarak, sportif imkânların yaygınlaşması noktasında yoğun çaba içine girdik. Şu an törenin yapıldığı bu tesis gibi, kırsal mahallelerimiz de dâhil ilave 7 tane spor tesisi yaptık. Bu tesislerin kentimize ve ilçemize kazandırılmasında ciddi katkılar sağlayan, bizlere destek veren Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan Beye, Milletvekilimiz Hacı Özkan ve diğer milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Özkan da, konuşmasında, gençlere yapılan yatırımın, ülkeye yapıldığını kaydederek, “Batı’nın genç nüfusu günden güne erirken, bizler ise dünyanın en genç nüfusuna sahip bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. En büyük yatırımın gençliğe yapılması gerektiğini söylüyor ve bu bağlamda büyük projelere imza atıyoruz" diye konuşu.

Konuşmaların ardından turnuvada lise düzeyinde birinci olan Mersin İmam Hatip Lisesi, 2’nci olan Akşemsettin İmam Hatip Lisesi, 3’ncü olan Dumlupınar İmam Hatip Lisesi ile ortaokul düzeyinde Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 1’nci, Toroslar İmam Hatip Ortaokulu 2’nci, Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu ise 3’ncü olarak ödüllerine aldı.

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