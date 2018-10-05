İmam Hatip mezunları İnegöl’de buluştu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, BİHMED ve İHMED’in ortaklaşa düzenlediği organizasyonda İnegöl, vefa buluşmasına ev sahip yaptı. “60. Yıl Vefa Gecesi” programında Türkiye’de ilk açılan İmam Hatip okullarından mezun olan önemli isimler bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Programa, İmam Hatip okullarının ilk mezunları arasında yer alan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı, Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, Dr. Mehmet Ali Sarı, Nusret Vardar, İnegöl Kaymakam vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, ÖNDER eski Genel Başkanı İbrahim Solmaz, Genel Başkan Yardımcıları İsmail Çakır, Demet Tezcan, Genel Başkan Danışmanı Sabri Otağ, Ankara Temsilcisi Enes Şişman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile imam hatip mezunları ile vatandalar katıldı.

Bursa Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alper Üsküplü’nün Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; imam hatiplerin tanıtım filmleri izlendi.

Programın açılışında konuşan Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) Başkanı Kadir Oruç, “Her geçen gün bu yolun yolcusunu çoğaltmak görevimiz oldu. Bugün Bursa’da 154 imam hatip okulunda öğrencilerimiz eğitim ve öğretime devam ediyor. Öncüler olarak bu davete katılmanız hepimizi çok mutlu etti, teşekkür ediyorum” dedi.

1989 yılında İnegöl İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise “Ülkemizde İmam Hatiplerin açılmasında, büyümesinde, geliştirilmesi ve yaşatılmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun. İmam Hatip okulları sadece bir okul değil okuldan daha fazlası. Bizler okurken birçok şeyin farkında değildik. Hayata atıldıktan sonra birçok şeyin farkına vardık. Bu bizim için avantaj ve büyük bir nimet oldu. Pes etmemeyi, şükretmeyi öğrendik. İyi ki İmam Hatip mezunuyum. İyi ki İmam Hatip’te okudum. İnsanlara hizmet ederken, adaletli, hakkaniyetli ve metanetli olmayı sizlerden öğrendik. Ellerinizden öpüyorum. Sizlere şükran borçluyuz. Sizler hiç bir zaman öğrenci gibi bakmadınız davranmadınız. Aileniz ferdi ve evlat gibi davrandınız. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban da “Çok kıymetli hocalarımızı şehrimizde ağırlıyoruz. 60.yıla özel bir program hazırlayarak, isabetli bir iş yapıldı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizin açmış olduğunuz bu yolda pek çok öğrenciler yetişti ve bugün ülkesine, memleketine, vatanına ve milletine hizmet veriyor. Bununla ne kadar gururlansanız az. Burada olduğunuz için çok mutluyum” dedi.

İmam Hatip denilince herkesin anlayacağı çok önemli şeylerin olduğunu aktaran İnegöl Kaymakam vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, “İmam Hatip istikbaldir. Türkiye’nin siyasi tarihine baktığımız zaman 1930 yılından sonra 1950 yıllara kadar dini eğitimin verilmediği ve dinden uzak bir neslin yetiştirilmeye çalışıldığı çabalarını görüyoruz. Ne zaman ki ‘Yeter söz milletin’ diyen bir felsefenin ve siyasal devrimin ortaya çıkmasıyla beraber 1950 yılından itibaren İmam Hatipler, Türkiye’nin dört bir tarafında açılmaya başlandı ve inançlı bir neslin ortaya çıkması sağlandı. 28 Şubat döneminde İmam Hatiplerle ilgili çok ciddi sarsılmalar yaşandı” ifadelerini kullandı.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ise “Biz sizlerin yazdığınız eserlerle yetiştik. Bize hep sizi örnek gösterdiler, İmam Hatipli olacaksanız öyle olun diye. Bu ufkumuz hiç kaybolmadı. Bizim için yıldız oldunuz. Türkiye’de bugün 1645 imam Hatip Lisesi, 3 bin 167 İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere toplam 5 bin 202 imam hatip okulu var. 505 bin lisede, 763 bin ortaokulda, 131 bin açık lisede, 10 bin çok programlı lisede olmak üzere olmak üzere 1 milyon 411 bin imam hatip öğrencisi eğitim görüyor. Biz bu sayıların içinde niteliği niceliğe kurban etmeyelim dedik. Biz keyfiyeti ihmal etmeden kemiyeti merkeze alan bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

“İmam Hatiplilik kültürdür, yoldur ve davadır” diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Biz İmam Hatibin kolay yıllarında öğrencilik yaptık. Ben de İnegöl İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 1940’lı ve 1950’li yıllarda bu milletin dinine, diyanetine ve Kur'an'ına el uzatarak geri bıraktırılmak istendi. İmam Hatip Okullarının bu devletin ve milletin temeli ve harcı olduğu göz önüne alınmalı” dedi.

İlk mezunlar adına konuşan Konya İmam Hatip Lisesi yılı mezunu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Hayrettin Karaman “Biz imam hatipliler olarak kervanbaşı Allah’ın sevgilisi olan bu kervanın devamı olmak istiyoruz. Bu nasıl olur? Kaybolmuş nesilleri, ümmetin kayıp çocuklarını tekrar dinimize ve medeniyetimize kazanmakla olur” dedi.

60 yıldır bu yolda olduklarını belirten Karaman sözlerini şöyle sürdürdü: Şu tabloya bakın, bu bile ümit vermeli insanlara. Allaha şükür torununun çocukları imam hatip mekteplerine gidenler var, inşallah torunumun torununun da imam hatibe gittiğini görmek için yaşamak isterim. Onlar bu zamanın olması gereken çocukları ve imam hatiplileri, biz de kendi zamanımızın. Birini diğerinden üstün görmüyorum.”.

Programda son olarak ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu konuştu. “Her birinizin ellerinden öpüyorum. Rabbim sizin açtığınız yoldan nice güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin” diyen Bekiroğlu, nasıl ki, 28 Şubatlarda ve 15 Temmuzlarda vazgeçmeyip üzerlerine düşeni yaptılarsa bundan sonra da bu umudu sonuna kadar muhafaza edeceklerini söyledi. Eksikliklere, hatalara çok fazla takılmanın asıl hedeften uzaklaştıracağını belirten Bekiroğlu, “Sizin o öğrencileri yetiştirdiğiniz dönemde imam hatiplilerin gün gelecek bu ülkede önemli işler yapacağına olan inancınızı siz ifade etmiştiniz, Allah’a şükür bu gerçekleşti. Biz şimdi şuna inanıyoruz bugün ilgilendiğimiz gençler sadece Türkiye’de değil bütün İslam dünyasında ifrattan-tefritten uzak çok güzel işlere önderlik, öncülük ve imamlık yapacaklar. İnsanlığa yönelik yeniden inşa edilecek medeniyetin de öncüleri olacaklar” diye konuştu.

Öncülere Vefa Programı; Türkiye’de İstanbul, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş ve Isparta’dan açılan okulların temsilcilerine plaketlerin verilmesiyle son buldu.