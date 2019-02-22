İlkokul öğretmenini duygulandıran ruhsat töreni

ADANA Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan genç hukukçular İrem Kibar, Cihan Topbaş, Sema Esin Bilgen ve Meryem Boğa, avukatlık yemini ederek ruhsatnamesini aldı.Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonunda gerçekleştirilen törene Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Cumhuriyet Savcısı Celal Hakan Kan, Yönetim Kurulu Üyeleri, genç hukukçuların aileleri ve avukatlar katıldı. Baro Başkanı Veli Küçük törende yaptığı konuşmada “Ruhsat heyecanı yaşayan genç meslektaşlarımın başta ailesi olmak üzere kendisine emek ve destek veren başarılı ve örnek alınan kıymetli büro avukatlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.DUYGULANDIRAN TÖRENStaj dönemini başarıyla tamamlayan Cihan Topbaş, yemin etti, cübbe giydi ve mesleğin anahtarı olan ruhsatnameyi aldı. Ardından törende kendisini yalnız bırakmaya İlkokul Öğretmeni Mukadder Sarıgül’e teşekkür ederek, elini öptü. Öğrencisini bu mutlu gönünde yalnız bırakmayarak tebrik eden ve başarı dileyen Mukadder Sarıgül de, "Okula ilk başladığı günden bugüne değin, çok azimli ve gayretliydin. Yolun, bahtın ve gönlün açık olsun. Seninle bir kez daha gurur duydum” dedi.

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