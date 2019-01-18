İlkokul öğretmeninden öğrencilere bez poşet içinde karne

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de ilkokul öğretmeni Mehmet Emin Şeker, öğrencilerine sıfır atık projesini anlatmak ve bez poşet kullanımını yaygınlaştırmak için karnelerini bez poşet içinde verdi.

Kocasinan İlçesi Sümer Osman Göksu ilköğretim 1. sınıf öğretmeni Mehmet Emin Şeker, sıfır atık projesi kapsamı da öğrencilerine bez poşette karnelerini dağıttı. Şeker amacının, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu projesini öğrencilerine uygulamalı olarak anlatmak olduğunu söyledi.

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