İlkokul öğrencilerine sosyal güvenlik dersi

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen proje kapsamında, ilköğretim öğrencilerine bu sezonun ilk Sosyal Güvenlik Tanıtım Eğitimi verildi. Eğitim- öğretim sezonu boyunca sürecek olan eğitimler kapsamında, her ay farklı bir okuldan ilköğretim öğrencilerine, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve akıllı ilaç eğitimi verilmeye devam edilecek.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen proje kapsamında, SGK İzmir Buca Yerleşkesi’nde bu yılın ilk grubu olan İsmail Şekip Uyal İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine sosyal güvenlik, iş sağlığı ve akıllı ilaç eğitimi verildi. SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal ve Kurum Müdürü Remzi Koç da eğitime katılarak çocuklara sosyal güvenlik kavramı hakkında bilgiler verdi. Çocuklara sosyal güvenlik içerikli eğitici çizgi filmler izletildi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili materyaller denettirildi. Eğitim sonunda çocuklara hediyeler dağıtılarak pasta kesildi. SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal, eğiticiler vasıtasıyla küçük yaştaki çocukların sosyal güvenlik kavramıyla ilgili bilinçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

ÇOCUKLAR SORGULAMAYA BAŞLIYOR

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen projenin 3 yıldır devam ettiğini belirten Ekrem Gülcemal, "Her ay 50 öğrenciye sosyal güvenlik eğitimi, iş sağlığı eğitimi ve akıllı ilaç eğitimi veriliyor. Çizgi filmler aracılığıyla, iş sağlığı güvenliği ile ilgili materyalleri bizzat deneyerek, küçük yaşta bunlara temas ederek eğitimler alıyorlar. Küçük yaşlarda bu bilgilerin edinilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü çocuklar, bu yaşta temas ettiği bir malzemeyi unutmuyor. İleriki yaşlarda bunu kullanma ihtiyacı duyuyor ve bu konuda anne ve babasını uyarıyor ve sonucunda bir sosyal güvenlik elçisi olarak sahaya çıkıyor. Evde anne ve babasını sorguluyor, sigortalı çalışıp çalışmadığını, iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığını öğrenmeye çalışıyor" dedi.

Hande NAYMAN / İZMİR,()

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