İlkokul öğrencileri doğaya hayvanlar için yem bıraktı

Adnan ÇELEBİ / NİĞDE,()-NİĞDE'de Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri, komşulardan ve esnaflardan topladıkları yemleri, kar altında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya bıraktı.

Dumlupınar İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, "İyilik Günü Etkinlikleri" kapsamında evlerinden, komşu ve esnaflardan yiyecek temin etti. Yaklaşık 20 öğrenci, okul yönetiminin hizmete sunduğu otobüs ile öğretmenleri ve velileriyle beraber, Yeşilburç Mahallesi civarında hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Hayvanlara yem vermenin zevkini yaşayan öğrenciler, aynı zamanda karın tadını çıkardı.Okulun Müdür Yardımcısı Veli Hayta, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara eğitim vermenin yanında onların kendilerini tanımalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Çocukların çevreyi, doğayı ve hayvanları tanımaları gerektiğini belirten Hayta, şunları söyledi:

"Çocukların, kış aylarında yaban hayvanlarının yeme ihtiyacı olduğunun farkına varmalarını ve onların ihtiyaçlarını gidermeleri için proje üretmelerini istedik. Büyüdüklerinde de hayvanlara ve doğaya sahip çıkmaları için bu etkinliği yaptık. Öğrencilerle nasıl bir etkinlik yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişi yaptık. Onlar da evlerinden komşularından esnaflardan yiyecek topladı. Şimdi de toplanan yemleri hayvanlara veriyoruz onlar da yiyor. Bu etkinlikle çocuklarımız stres attı."

Hayvansever Ümit Kaya ise kendisinin her hafta hayvanlara yem bıraktığını anlatarak, "Bu hafta Dumlupınar İlkokulu yetkilileri benimle iletişime geçti. Çocukları da bu işin içine katarak onlarla birlikte yabani hayvanları besleme etkinliği düzenledik. Bu tür etkinlikler çocukların bilinçlenmesi açısından faydalı olacaktır" diye konuştu.

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