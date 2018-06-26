İlkadım’ın dev projesinde son rötuşlar

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () – SAMSUN’un İlkadım ilçesinde Belediye yeni Hizmet Binası ve Cami inşaatında sona gelindi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yeni Belediye Hizmet Binası ve Cami inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerden bilgi alan Başkan Tok, son rötuşları yapılan belediye yeni hizmet binasının süratle tamamlanması için ‘daha hızlı çalışın’ talimatı verdi.

GÜN SAYIYORUZ

20 dönümlük alan içerisine inşa edilen belediye yeni hizmet binasının süratle tamamlanması için gerekli talimatları veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, açılış için gün saydıklarını söyledi. Tok, “5 bin metrekarelik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafeterya, 2 katlı 800 araçlık otopark ve dinlenme alanlarından oluşan yeni belediye hizmet binası ve cami inşaatımızda vatandaşlarımızın hizmetine açılması için gün sayıyoruz. Böyle büyük bir projeyi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenini kazanıyor, hem de ilçemizin geleceğine ışık tutacak projelerimizi bir an önce bu binamızda gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

YATIRIMLARLA BÜYÜYEN İLKADIM

İlkadım ilçesinde son 4 yılda rekor addedilecek sayısız hizmet ve projeleri ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Tok, “1994 yılında İlkadım Belde Belediyesi olarak kurulan ve üç belde belediyesinin yani İlkadım, Gazi, Yeşilkent’in 2009 yılında birleşmesi sonucunda iki ayrı hizmet binasında ihtiyaca cevap vermekte zorlanan İlkadım Belediyemizi, 24 yıl aradan sonra yenilemek ve tek bir çatı altında vatandaşlarımızı temsil edecek bir şekilde inşa etmek bizlere nasip oldu. İlçemizin büyüklüğü ile hep övündük ama mevcut belediye hizmet binamız vatandaşlarımızın ve ilçemizin yükünü çekecek konumda değildi. Biz hep daha ileriyi düşündük. Bunun içinde ilk olarak daha büyük projelere imzalar atabilmek adına ve şehirlerle yarışan bir ilçeyi temsil edebilecek yeni belediye hizmet binasına ihtiyacımız vardı. Bu dev projeyi de kısa bir süre sonra gerçekleştirecek olmanın mutluluğu içindeyiz. Hep birlikte göreceğiz. Belediye yeni hizmet binamız ile birlikte daha büyük projelere imzalar atacağız. Bunun kazananı İlkadım ve Samsun olacak. Her projemizi hayata geçirirken tek düşüncemiz, yatırımlarımızın ilçemize sağlayacağı katkı ve değeridir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek mi? Bunu düşünüyoruz. Bu doğrulta yaptığımız tüm projelerimiz bizleri hiç yanıltmadı. Belediye yeni hizmet binası ve cami inşaatında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap verebilecek ve ilçemize şehrimize değer katacak” diye konuştu.

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