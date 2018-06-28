İlkadım'da 'Yerinde Dönüşüme' örnek proje

SAMSUN,() - YERİNDE dönüşümle bölgenin değerini arttıran çok önemli bir eseri daha ilçeye kazandırdıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi’nin yerinde dönüşüme en güzel örnek olduğuna dikkat çekti.

Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan başta olmak üzere birçok siyasetçi ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Temel Atma Törenin ardından inşaat çalışmalarını titizlikle takip eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, önceki gün Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden ve mühendislerden inşaatın son durumu ile ilgili bilgi alan Tok, İnşaat çalışmaların herhangi aksamaya ve gecikmeye uğramadan hızla tamamlanmasını istedi.

UNKAPANININ CAZİBESİNİ ARTTIRACAK

Unkapanı Mahallesinde eski binanın yıkılarak yeni ihtiyaçlara cevap verecek modern bir yapının inşa edildiğini söyleyen Başkan Erdoğan Tok,“Burada 250 araçlık otopark, cadde dükkanları, hanımlar yaşam merkezi, Türk hamamı, fitness salonu, spor salonu, nişan salonu, toplantı salonu, derslikler ve düğün salonu gibi birçok alanda hizmet verecek çok fonksiyonlu ve modern bir binayı Samsunlu hemşehrilerimizle buluşturacağız. Bu dev projeyi vatandaşlarımızla yılsonunda buluşturmak için söz verdik. Bunun içinden en başından beri inşaat sürecini yakından takip ediyorum. Hiçbir aksaklığa mahal vermeden binamızın tamamlanması için incelemelerimiz sürecek” diye konuştu.

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