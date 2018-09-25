İlkadım'da meslek edindirme kursları için 5 günde 2 bin başvuru

SAMSUN, () - SAMSUN'un İlkadım Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilecek meslek edindirme kursları için 5 gün önce kayıt işlemlerinin başladığı belirtildi. 5 günde 2 bin kişi kurslara katılmak için başvuru yaptı.

İlkadım Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından kayıt işlemleri 5 gün önce başlayan meslek edindirme kursları büyük ilgi gördüğü belirtildi. İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği 80 branşta 5 binden fazla kursiyere 9 ayrı kültür ve eğitim merkezinde kurs olanağı sağlanıyor. Önümüzdeki hafta başlayacak yeni dönem için belediye kültür merkezlerinde kurs kayıt alımları sürüyor. Kurs kayıtları için başvuru sayısının 2 bini geçtiği belirtildi.

İlkadım Belediyesi olarak 9 ayrı kültür merkezinde eğitimi verilen meslek edindirme kurslarının geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkan Erdoğan Tok, "Meslek edindirme ve el sanatları kurslarımız bizler için büyük önem taşıyor. 80 branşta hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz olanaklar hem meslek edindirmeyi hem de el sanatlarımızı geleceğe taşımamızı sağlıyor. Bu anlayışla istihdama ve ekonomiye katılım sağlayacak hizmetlerimizi geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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