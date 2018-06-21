İlkadım Belediyesinde ‘İmar Barışı’ yoğunluğu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN'un İlkadım ilçesinde vatandaşlar, 'imar barışı' başvurusu için belediyeye akın etti.

13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen yasanın yürürlüğe girmesi üzerine vatandaşlar, İlkadım Belediyesi'ne müracaat etti. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Artık konut, imar, iskan sorunları çözülecek. İmar barışı halkta sevinç yaşattı. Haziran ayından itibaren belediyemize bin 300 mükellefimiz müracaat etmiş olup 850 kişiye yapılandırma yapılmıştır. Bu yasa ile beldemizde sıkıntılı olan mükelleflerimizin sıkıntıları giderilmiş olup her mükellefimize çare olmuştur. Bu yasadan her mükellefimizin yararlanması için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Vergilerin peşin ödenmesinde yüzde 90’a kadar ceza ve gecikme zamlarının silindiği kararsız olan vatandaşlarımızın kurumumuza uğrayarak bu geniş yasadan faydalanmaları menfaatleri icabıdır” dedi.

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