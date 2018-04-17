İlkadım Belediyesi'ne yeni şantiye

SAMSUN, () - SAMSUN'un İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılacak yeni şantiye inşaatında incelemelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yeni şantiyemizle modern hizmetlerimize modern bir altyapı sağlıyoruz" dedi.



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tepecik mahallesinde yapımı devam eden İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Şantiye inşaatında incelemelerde bulundu.Yeni şantiye inşaatını gezerek bilgi alan Başkan Tok, konumu ve modern yapısı ile hizmet ağına büyük katkı sağlayacak ve İlkadım’ın en ücra köşelerine bile daha hızlı ulaşımı sağlayacak bir yatırım olduğunu dile getirdi. Başkan Tok, "İlkadım'a yakışır yeni ve modern bir şantiyeyi vatandaşımıza daha iyi hizmet sağlamak adına hayata geçiriyoruz. Yeni şantiyemiz hizmette kaliteyi arttıracak, zaman kazandıracak ve verimi en üst seviyeye taşıyacak. İlkadım’da yaptığımız dev eserlerin arkasında belediyemiz çalışanları var. Bu bilinçle şantiyemizi planlarken personelimize özel şirketleri aratmayacak şartlarda çalışmalarını gerçekleştirecekleri bir ortamı sağlayacağız. Bu da her alanda rekor kırdığımız hizmetlerimizde modern bir yapıyla kaliteyi bir üst sınıfa daha taşımamızı sağlıyor. Yeni şantiyemizin Fen İşleri Müdürlüğümüze, belediyemize ve en önemlisi ilçemize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

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