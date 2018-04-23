İlkadım Belediye Başkanı Tok, koltuğunu Rana’ya devretti

SAMSUN,() - İLKADIM Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu 3. Sınıf öğrencisi Elif Rana Yeşil’e devretti.

Sakarya İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Elif Rana Yeşil, Başkan Erdoğan Tok'un yerine başkanlık koltuğuna oturarak bir takım isteklerde bulundu. Başkan Tok'un koltuğuna oturan minik Rana, ilk yapacağı hizmetin her sokağa bir çocuk parkı yapmak ve dersleri kötü olan öğrenciler için ücretsiz etüt merkezleri açmak olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu devrettiği Rana ile uzun uzun sohbet ederek taleplerini dinledi. Arkadaşları ve İlkadımlı çocuklar için yapacağı icraatları anlatan minik Rana; “Her sokakta bir park olmasını istiyorum, okul bahçelerimizde oyun için çizgiler olmasını ve herkesin çevre temizliğine daha fazla dikkat etmesini istiyorum” dedi. Ardından okullara ve çocuklara yaptığı hizmetler için İlkadımlı çocuklar adına İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür etti.

Dünyada ilk ve tek çocuklara adanmış bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Geleceğin büyükleri değerli yavrularımızın her birini ileride başarılı, bilim, ilim ve irfanla yoğrulmuş, vatanına faydalı bireyler olarak görmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 23 Nisan hepimiz için büyük bir gurur günüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Bu vesileyle tüm hizmetlerimizi yavrularımızı gülümsetebilmek için planlıyoruz. Bu düşünceyle çok kısa bir sürede 62 park ve 12 halı saha yaptık. Mete Adanır Spor Salonumuz başta olmak üzere bütün kültür merkezlerimizde yüzlerce evladımız spor yaparak sağlıklı büyüyor. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezimiz tüm yurda örnek hizmetlerle sadece İlkadımlı çocuklarımız değil tüm şehrimizin gençleri ve çocukları için bilim, ilim, Kültür ve sanat merkezi konumunda. İLKEM Etüt Merkezlerimizde binlerce çocuğumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızı yarınlara donanımlı, geziler ve birçok sosyal aktivite ile özgüveni yüksek, dinine ve vatanına bağlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Çocuklarımıza verdiğimiz değerleri projelerimizde hayata geçiriyoruz. Bu yıl dünyanın dört bir yanından gelecek çocuklar Çanakkale’de bir araya gelecek olması da ayrı bir anlam katacak. Tüm dünya çocuklarının23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım” şeklinde konuştu.

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