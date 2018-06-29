İlk sürgünde 12 bin 261 ton organik çay hasadı yapıldı

Arzu ERBAŞ/RİZE () - DOĞU Karadeniz'de 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda 11 bin 775 üretici 38 bin 380 dekar alanda organik çay üretimi yapıyor. Bölgede ilk sürgün kampanya döneminde 12 bin 261 ton organik çay hasadı yapıldı.

ÇAYKUR’un rakipsiz ürün ve sağlıklı bir tarım hedefi ile hayata geçirdiği ‘Organik Çay‘ üretim projesinde kimyasal gübrenin zararlarının görülmesi ile oluaşn bilinçle organik çay tarımında kısa bir zamanda önemli bir yol kat edildi. Bölgede başarılı uygulama örneklerini gören üreticiler organik üretime geçme eğilimleri arttı. Bugün bölgede 38 bin 380 dekar alanda 11 bin 775 üretici ile organi,k çay üretimi yapılıyor.

12 BİN 261 TON ORGANİK ÇAY HASADI

Yapılan araştırmalar kullanılan kimyasal gübre atıklarının zamanla toprağı sertleştirmeye başladığı, asit oranını yükselttiği, tuzluluğunu artırdığı belirlendi. Organik çay tarımının artık bir gereklilik olduğunu gören ÇAYKUR, 2007 yılında Ulusal Organik Çay Projesi’ni başlattı. ÇAYKUR ekipleri organik çay tarımını, bu tarımın olumlu etkilerini anlatmak için köy köy dolaştı, üreticileri tek tek bilgilendirdi. 2007 yılında 135 çay üreticisi organik tarıma başladı. Her yıl artırılan üretici sayısı 11 bin 775 oldu. 38 bin 380 dekar alanda organik tarım yapan çay üreticisi bu yıl 1'inci sürgünde 12 bin 261 ton organik çay hasat edildi.

ORGANİK GÜBRE ARAŞTIRILIYOR

2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Ziraat Fakültesi koordinasyonunda Çaykur, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Tarım Müdürlüğü, kooperatifler, ziraat odaları, mühendisler odası gibi çay sektörünün tüm paydaşların işin içinde olduğu bir proje ile 22 firmanın organik gübre ürünleri değişik bölgelerdeki çay bahçelerinde uygulamalı olarak denendi. Bu denemeler sonucunda bazı firmalar kimyasal gübreye eşdeğer, hatta bazıları kimyasal gübrenin üzerinde ürün hasadı gerçekleştirdi.