İlk sergi heyecanı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan Ayşegül Keskin Kıvrık, ilk kişisel sergisini açtı.

Antalya Müzesi'nde 'İmgelem' adlı yağlıboya çalışması eserlerin yer aldığı serginin açılışı kurtelesi akademisyenler tarafından kesildi. Sergiyi, resim, seramik, heykel, geleneksel sanatlar, grafik tasarımı, fotoğraf bölümlerinin öğrenciler ve ressamlar gezdi. Sanatseverler, Ayşegül Keskin Kıvrık'ın 'İsimsiz', 'Pusula', 'Sarımsı', 'Çılgın', 'Issız', 'Fırtına', Ezik', 'Bir Yaz Günü', 'Hazan', 'Dönence' ve 'Yeni Hayat' gibi isimler verdiği yağlıboya çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi.

Ayşegül Keskin Kıvrık'ın ilk kişisel resim sergisi 31 Ekim Çarşamba gününe kadar açık kalacak.

FOTOĞRAFLI