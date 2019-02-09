İlk şehit kadın pilot anıldı

Halim AKCA/BUCAK, () - TÜRKİYE'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, şehadetinin 18'inci yılında Burdur'un Bucak ilçesinde mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu olan Ayfer Gök şehit oluşunun 18'inci yılında ilçe şehitliğindeki mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan Kaymakam Yalçın Sezgin, şehit pilot Ayfer Gök'ün ve diğer şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Anma törenine bazı kurum kurumların amir ve müdürleriyle şehit pilot Ayfer Gök'ün yakınları da katıldı.

2001 yılında Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu unvanını alan Şehit Pilot Ayfer Gök, 2001 yılında Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yaparken, 9 Şubat 2001 tarihinde F-5 uçağı ile eğitim uçuşu yaparken, uçağının irtifa kaybetmesi sonucu Konya'nın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu şehit olmuştu.

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